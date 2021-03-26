【中環剝花生】第二季股市前瞻！

金融市場第1季即將結束，回顧全季，受美國國債孳息急升拖累，環球股市顯著波動，當中科技股經歷殺估值，以及中、美兩地加強監管，板塊顯著回落，唔少股民嚇得一陣陣。不過即將踏入第二季，情況會否有變？股民又應該點執倉？揀多啲舊經濟股，抑或要手持更多現金？

不單股市，今季商品市場亦見波動，黃金、石油等於第2季走勢又會點呢？今集《中環剝花生》搵嚟兩大老行尊，艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，以及國農證券董事總經理林家亨同大家預測第2季金融市場焦點！歡迎加入討論及發問，詳情請Click入以下連結度睇啦！