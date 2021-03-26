嗶哩嗶哩上市前夕「擺烏龍」　連自己公司名都打錯

中國短片平台嗶哩嗶哩(09626，又稱B站)下周一(29日)掛牌，惟上市前夕「擺烏龍」，連自己公司名都打錯，搞到內地媒體都忍唔住出聲，提醒「準確」係最基本要求。

事源B站午間喺披露易上載「公司資料表」公告，文件錯誤自稱為「百度集團股份有限公司」，估計喺印刷文件時校對出錯。雖然公司好快手改返，但截圖就傳遍金融界。所謂唔怕生壞命，最怕改壞名，仲要同被市場人士視為災星的百度沾上邊。上市前夕暗盤甫開市就直插，於耀才及輝立分別挫7.42%及6.74%，富途則以招股價開市，惟隨後亦即失守。

內地媒體評論直言，公開上市不是兒戲，企業要面對所有公眾投資人的挑剔目光，而申報的材料是常規性、必要性的部分，亦是「最不應該」發生錯誤的地方，強調「真實、準確、完整地」披露信息，是維護資本市場秩序的關鍵，而「準確」是最基本的要求，也是保護投資者合法權益的前提。

官媒指，現時愈來愈多優秀的互聯網公司回國進行第二上市。高質量的信息披露和材料申報，是展現企業自身價值的重要方面，也是獲得投資者信任的基本條件。「天下大事，必做於細」，希望頭戴光環的互聯網公司繼續創新、保持細心，中介機構也要做好「守門員」，共同推動資本市場健康規範發展。