銀行公會：料超低息維持一段時間　惟資產價格恐震盪

香港銀行公會周五(26日)舉行例會，公會發言人表示，美國聯儲局於上周議息會議後，維持利率不變，為市場預期之內。參考目前經濟環境，加上預期香港資金仍然充裕，銀行公會相信，超低利率的環境將會維持一段時間，由於宏觀經濟仍然存在多項不確定性，反映資本市場的資產價格無可避免受到有關因素影響，出現較大波動。

另方面，市民開始接種疫苗，加上政府延長多項紓緩措施，並將會推出消費券、百分百擔保個人貸款等，相信香港經濟下半年的增長動力會加強，商業活動更趨活躍，屆時可望帶動貸款需求，由於經濟復甦需時，料不會在短時間內恢復過往的狀態。

香港至今的確診個案當中，不時涉及銀行從業員，或有確診者到訪銀行分行，有關設施需要暫停服務。公會強調，銀行業界一向有持續營運計劃(Business Continuity Plan)，確保出現事故時，客戶服務和業務運作不受影響。據公會了解，疫情爆發一年多以來，會員銀行已啟動持續營運計劃，至今運作暢順。

此外，於本月初，銀行公會獲邀出席香港警務署關於網絡安全的記者會，縱然銀行的偵測技術已相當先進，騙徒行騙手法層出不窮，尤其疫情以來，市民更頻密於網上消費，提醒市民要經常檢視信用卡額度，是否符合本身的實際需要，一旦發現有未經授權的交易，應該立即通知發卡銀行。