電訊商5G投資勁忍手　京信︰靠性價比高

京信去年轉虧的另一原因是收入下滑之際研發開支大漲35.83%，霍東齡強調已量入為出，開支不算過份。徐指，主要是融合4G及5G的天線產品、產業應用解決方案、邊緣計算及5G室內小基站。首席財務官張飛虎稱，今年將會是5G室內小基站產品的「元年」，形容它是「藍海」。京信去年從包括小基站在內的網絡系統產品錄得收入增長5.24%至12.24億元。

券商富瑞發表報告關注中移今年5G資本開支僅增約7%、整體流動網絡資本開支更減少8%的問題，並引述中移管理層指，2020至2022年是5G建設的投資高峰期，之後就會回落，言即未來5G資本開支上升空間有限。徐慧俊強調，京信的產品能夠及早為電訊商進行網絡建設時，提供性價比高的解決方案，而且行業還是着重品質優先，顧全產業的健康。

儘管內地收入下滑，京信去年從海外主設備商的收入增長16.52%至5.82億元。主理國際業務的高級副總裁霍欣茹表示，歐洲天線收入去年有四成增長，預期相關收入和毛利於2至3年處於升軌，日後會加強與主設備商的合作，尤其是5G領域。主設備商會把京信等天線廠商的產品融入其流動網絡基站產品之中。

另外，京信控股的非全資老撾電訊商去年錄得除稅前虧損擴大35.75%至2.29億元。張飛虎表示，該業務去年下半年增長擺脫疫情的影響有所加快，全年收入還增長7.2%，EBITDA(撇除息、稅、折舊及攤銷前盈利)還有增長，而虧損擴大的主要由於折舊開支增加，預計今年收入和EBITDA都會繼續改善。