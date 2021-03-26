「盲盒熱」遭狙擊　泡泡瑪特：逐步發展主題樂園、內容業務

他續指，「盲盒」仍是很好的銷售模式，而知識產權(IP)具良好的延伸特性，可向上游或下游產業拓展，豐富業務類別，完善產業結構後，料潮流玩具收入佔比可逐步下降。

王氏又指，去年因應新冠肺炎疫情，在去年第二季對下半年作出了較保守預測，但市場復甦較預期快，實際銷售勝預期，導致庫存出現問題。首席營運官兼中國區業務總裁司德坦言，今年初疫情有所反彈，供應鏈在2月份反覆受影響，部分工廠復工速度較慢，但2月份的銷售卻遠超內部預期，並創出歷史單月銷售表現第二名。據管理層早前到工廠視察，現時的復工情況良好，相信產品供應緊張將會在3月底緩解。

他又預告，今年頭部IP新品會繼續維持過去2年的節奏，每年3至4個系列，而銷售周期為12個月至18個月。

該公司去年在中國內地新增76間門店，司德表示，今年新開門店將較去年多，仍以一線及二線城市為主，重申門店除了銷售產品外，還具有品牌展示、產品推廣、吸引新客等功能，故開店更關注門店質量，如面積，以提升客戶體驗，日後會進一步「打通」網上及實體店的銷售，以提升銷售效率。

公司去年經調整利潤率按年跌4.4個百分點至23.5%，首席財務官楊鏡冰解釋，去年覓得較好舖位，人手、工資、物流開支都有所上升，以及上市費用等拖累。不過，王寧補充，不會刻意提高利潤率，將維持在22%至27%之間。

截至去年年底，累計註冊會員總數增至740萬人。司德透露，註冊會員今年亦維持良好增長趨勢，而吸納新會員依然是重要工作之一，預計今年將上升80%至100%。公司更關注付費會員的人數，會進行更精細化的會員體系及數碼化營運數據分析，更重視不同級別會員的每用戶平均收入(ARPU)，以升營運效率。

海外業務方面，他坦言，原定去年在東南亞、日本及南韓的開店計劃有所延遲，早前已於加拿大開設一間門店。去年東南亞及亞洲地區的銷售佔海外總銷售80%，其餘來自西方國家如歐洲及北美地區，又預計在今年可新增約20家海外門店。另外，公司同時拓展跨境電商銷售。

早前「盲盒熱」惹來內地官媒批評，司氏表示，公司自身不會參與二級市場活動，但會留意對公司口碑有影響的內容。