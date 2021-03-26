加強數碼化物流！百勝中國在成都建立供應鏈支持中心

百勝中國首席執行官屈翠容表示，去年新冠肺炎疫情，令集團更進一步投資供應鏈基礎設施，以應對外部挑戰。透過建設更強大、更敏捷的供應鏈體系，支持公司長期增長，讓集團更快達到2萬家店的目標。未來計劃進一步加大對數碼化物流網絡的投資，與合作夥伴建立行業的創新供應鏈。

崇州市市長尹念紅表示，以百勝中國為代表的項目建設，將發揮積極的引領作用，進一步完善崇州服務業產業結構，並有助推動經濟綠色發展、轉型發展，及高質量發展。

截至2020年底，百勝中國擁有25個物流中心及7個整合中心，並利用供應鏈的儲運剩餘資源為第三方提供一站式託管物流集成服務。通過物流中心的智能物聯平台，公司可以隨時監控食材從供應商到物流中心再到餐廳的路徑和時間，還能實時追蹤途中冷鏈車輛內產品和環境溫度、倉儲冷凍庫和冷藏庫環境溫度，有助監控食品安全潛在風險及時預警。