現樓物業受追捧　市旺推全新示範單位吸客

現樓物業備受追捧，尤其大面積及洋房等大戶，承接力理想之餘，做價亦持續向上，各區已入伙項目乘勢爭相開放全新示範單位加強吸客。同時，樓花新盤推售動態亦積極，部分全新項目籌備4月接力登場。

●元朗尚悅‧天城洋房2680萬沽 呎價近1.5萬再破頂

洋房物業需求殷切。恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧天城，剛售出5號洋房，實用面積1,789方呎，前庭及花園面積分別140與266方呎，天台則為431方呎，連車位成交價2,680萬元，呎價14,980元，再度創出項目售價及呎價新高紀錄，買家選用730天長成交期計劃入市。該盤開售至今僅約兩周，已火速累售5座洋房，套現近1.5億元。

●屯門NAPA洋房全新示範單位曝光！

一手洋房具需求。會德豐地產常務董事黃光耀表示，屯門NAPA累售410伙，包括377個分層單位及33間獨立花園洋房，套現逾36.4億港元。其中洋房平均呎價16,538元。

該盤今(26日)首度開放全新C18號洋房兩層高洋房，為三房雙套房連花園及天台設計，實用面積2,061方呎，設有822方呎的前後花園、585方呎天台。

他指出，項目共設60間獨立花園洋房，其中屬Napa Prestige系列的D1號洋房，於上月底透過招標售出，實用面積1,763方呎，花園面積888方呎、天台465方呎天台，售價2,803.2萬元，呎價1.59萬元。

●大埔朗濤開放全新現樓單位

鷹君（00041）旗下大埔白石角朗濤，最近錄得多宗臨海單位成交，累售522伙，佔單位總數約72.2%，總成交金額約60.63億元。發展商開放全新現樓單位，其中第9A座12樓A室，實用面積1,224方呎，享有海景，現改為兩房一套設計，露台面積58方呎。而可享內園景的第5座12樓C單位，實用面積1,131方呎，單位設計以現代優雅為主調。

●南豐連推港島兩盤大戶標售

南豐集團等合作的壽臣山項目深水灣徑8號，剛加推第2座15C單位於3月30日標售，招標時間由上午10時至11時，該單位實用面積4,214方呎。同系筲箕灣香島亦以招標形式推出1個特色單位發售，為第5座30樓C室，實用面積2,105方呎，招標日期為3月29日上午10時至11時。

●西營盤尚瓏樓書已上網 最快4月底開售

他透露，項目共有130伙，實用面積介乎205至483方呎，當中開放式佔10.8%、一房有44.6%、兩房共36.9%，而三房只有7.7%。項目預計關鍵日期為2022年11月30日。

發展商亦首度展示個別單位模型，參照21樓C室製作，富豪物業代理董事衞振聲稱，該單位實用面積雖只有477方呎，但仍能間隔成三房戶，並設有面積22方呎露台，工作平台為16方呎。

●維港滙I細單位連環錄得承接

市區新盤細單位承接力保持。由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，單日連錄多宗成交，其中3B座5樓B單位，實用面積308方呎，成交價775.1萬元，呎價25,166元。而同座2樓G室特色戶，實用面積298方呎，平台面積51方呎，售價731.1萬元，呎價24,534元。