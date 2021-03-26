東堤灣畔「鎖匙盤」沽清　低層兩房減12萬獲承接

二手交投上升，但放盤選擇持續減少，東涌東堤灣畔可即時睇樓的「鎖匙盤」更已經全部消失。項目低層園景兩房單位，只減12萬元，即以738萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環雍翠臺2座中層C室，實用面積約376方呎，原則三房間隔，現改為一房，由去年6月底開始放盤，原業主開價845萬元，經議價後減價45萬元或約5.3%，最終以800萬元沽出，實用呎價約21,277元。

●銅鑼灣采怡閣連天台特色戶，實用面積406方呎，兩房間隔，以900萬元交吉易手，實用呎價22,167元，新買家屬於用家，見近日成交暢旺，棄租轉買。

●筲箕灣i‧UniQ譽都中層E室，實用面積約467方呎，兩房間隔，叫價約880萬元，議價後獲外區用家以約830萬元購入，實用呎價約17,773元，原業主於2011年5月份以約811萬元購入，是次轉售帳面獲利約19萬元。

●筲箕灣遠晴高層A室，實用面積434方呎，一房連套房間隔，以800萬元易手，實用呎價18,433元，新買家屬於用家，原業主於2014年以746萬元買入，持貨7年帳面獲利54萬元，單位升值約7%。

●小西灣藍灣半島8座高層G室，套三房間隔，實用面積594方呎，獲買家以1,000萬元買入，實用呎價約16,835元，新買家為外區客，又可以鄰近家人居住，即購入單位。

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九龍區

●將軍澳MONTEREY第6B座中層E室，實用面積約366方呎，一房間隔，望園景，由去年7月中開始放售，原先叫價750萬元，經議價後減價12萬元或約1.6%，近日以738萬元沽出，實用呎價約20,164元，原業主於2017年3月以約483萬元購入，持貨4年帳面獲利約255萬元，升值約53%。

●將軍澳富麗花園2座中層D室，實用面積420方呎，兩房間隔，享山景，去年10月放盤叫價638萬元，累減23萬元，減幅3.6%，獲區外買家以615萬元承接，實用呎價14,643元。

●將軍澳新都城2期11座中低層D室，兩房間隔，實用面積約441方呎，以748萬元放盤約1個月後，獲區內客接洽，議價後輕微減價5萬元，以約743萬元成交，實用呎價約16,848元，新買家為換樓客，睇樓數次後入市自住。

●鑽石山居屋龍蟠苑C座高層5室，實用面積383方呎，一房間隔，已補價自由市場開價600萬元，經議價後減7萬元，以593萬元成交，實用呎價15,483元，原業主於2018年購入，當時作價550萬元，已補地價，持貨3年滿SSD期沽售，帳面獲利43萬元，單位期內升值約8%。

●奧運站維港灣園10座高層E室，兩房間隔，望內園景，實用面積約466方呎，以約19,000元放租5日，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以18,500元租出，實用呎租約39.7元。

●奧運站維港灣2座中層A室，實用面積647方呎，套三房間隔，以1,298萬元成交，實用呎價20,062元，原業主於2014年7月以870萬元買入，持貨近7年轉手帳面獲利428萬元，單位期內升值約49%。

●長沙灣喜薈3月至暫錄約2宗買賣，包括3座高層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，望街景，最初開價888萬元，現以880萬元成交，實用呎價17,565元，新買家為外區換樓客，早前沽出自住物業後，即積極搵樓，最終購入上址作新居。

●長沙灣昇悅居3座低層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，日前最終以844.8萬元售出，實用呎價約18,405元，原業主早於2003年10月以約184.2萬元購入，持貨約18年轉手帳面獲利約660.6萬元，新買家為同屋苑租客，因新婚上車。

●長沙灣碧海藍天6座頂層單位，實用面積約588方呎，建築面積約784方呎，三房間隔，連533方呎天台，近日以1,338萬元沽出，實用呎價約22,755元，原業主約於2011年1月以約630萬元購入，持貨至今帳面獲利約708萬元。

●長沙灣宇晴軒2座高層E室，實用面積約507方呎，兩房間隔，日前獲買家以933.8萬元承接，實用呎價約18,418元，原業主約於2012年10月以約600萬元購入，持貨約17年帳面獲利約333.8萬元，西九四小龍3月交投急增，至今累錄約44宗二手買賣，已超上月全月30宗。

●長沙灣菁盈雅軒高層A室，三房間隔，實用面積約480方呎，以760萬元放盤1個月後，獲區內客接洽，議價後減價15萬元，以約745萬元成交，實用呎價約15,521元，新買家為換樓客，雖然放盤時仍有租客居住，在無樓睇、只睇相情況下拍板入市。

●荔枝角美孚新邨3月暫錄約33宗買賣，平均實用呎價13,533元，包括3期百老滙街51號中層A室，實用面積657方呎，三房間隔，望內園，早前開價950萬元，經議價後降至918萬元成交，減價32萬，減幅約3.4%，實用呎價約13,973元。

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新界區

●東涌區本月累錄約102宗成交，已超越上月全月100宗，區內東堤灣畔9座低層D室，實用面積527方呎，兩房間隔，享園景，叫價750萬元，減價12萬元，以738萬元成交，實用呎價14,004元，新買家為外區換樓客，眼見近期成交急速，議價後迅速拍板承接，屋苑現時約有102個放盤，但沒有鎖匙盤。

●青衣3月累錄98宗二手買賣 較2月增逾30%，居屋青雅苑中層2室，實用面積443方呎，兩房間隔，已補價自由市場以590萬元成交，實用呎價13,318元，單位去年11月叫價638萬元，最終累減48萬元或7.5%沽出。

●荃灣御凱2座低層單位，實用面積728方呎，套三房連士多房間隔，附連201方呎平台花園，叫價1,650萬元，經議價後，最終以1,590萬元成交，實用呎價21,841元，新買家為外區換樓客，見附連平台花園放盤區內十分罕有，睇樓後立即入市。

●荃灣荃德花園3月錄6宗買賣，成交步伐較上月2宗明顯加快，其中C座極高層C室，實用面積341方呎，兩房間隔，叫價528萬元，議價後以505萬元成交，實用呎價14,809元，屬屋苑今年首宗樓價突破500萬元的成交。

●荃灣綠楊新邨3月錄得10宗買賣，已超2月全月8宗，該盤P座低層2室，實用面積451方呎，兩房間隔，叫價700萬元，減價15萬元，以685萬元成交，實用呎價15,188元，新買家為外區上車客，覓盤已一段時間，見上址叫價為同類放盤中最便宜，難得業主肯進一步減價，便立即承接。

●荃灣荃灣麗城花園3期一個雙號車位，放盤價195萬元，經議價後以145萬元沽出，新買家為區內業主，購入該車位自用，原業主於2017年11月以145萬元買入車位作收租用途，持貨3年半以原價轉售，料賺租金。

●荃灣全．城滙6座中低層B室，實用面積約427方呎，兩房間隔，望內園景，日前以930萬元易主，實用呎價約21,780元，原業主於2017年9月以約663.1萬元購入，持貨約3年轉手帳面獲利約266.9萬元，物業升值約40%。

●屯門南浪海灣6座中層A室，實用面積524方呎，兩房間隔，向東北，叫價700萬元，由於開價貼市，放盤僅兩天速獲承接，原叫價700萬元，議價後以678.8萬元成交，實用呎價12,954元，新買家為同區上車客，原業主則於2017年3月以526.8萬元買入，持貨4年帳面獲利152萬元，單位期內升值29%。

●粉嶺牽晴間3月暫錄約18宗買賣，包括6座低層E室，實用面積393方呎，兩房間隔，議價後以558萬元獲承接，實用呎價14,198元，原業主於2009年以135萬元購入，持貨約12年，沽出單位帳面獲利約423萬元，單位升值約3.1倍。

●大埔中心7座高層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，去年8月放盤時開價約720萬元，議價後以665萬元沽出，實用呎價14,745元，新買家為用家，原業主則於2005年以170萬元購入單位，持貨16年沽出帳面獲利495萬元，單位升值約291%。

●大埔逸瓏灣高座12座中層C室，實用面積800方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以980萬元易手，實用呎價12,250元，原業主於2014年以807萬元購入單位，持貨7年帳面獲利約173萬元離場，單位期內升值約21.4%。

●沙田第一城本月暫錄36宗買賣，，已經超越上月全月錄29宗，平均實用呎價約17,681元，其中39座中層G室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以563萬元易手，實用呎價18,520元。

●沙田欣廷軒2座高層E室，實用面積396方呎，兩房間隔，日前以780萬元易手，實用呎價19,697元，原業主則於2009年以262萬元購入，持貨12年帳面獲利約518萬元，單位升值198%。

●大圍金禧花園3月至今暫錄約4宗買賣，其中1座中層D室，實用面積340方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後最終以599萬元易手，實用呎價17,618元，新買家為首置客。

●馬鞍山迎海．星灣御25座中層D室，實用面積498方呎，兩房連儲物房間隔，日前以845萬元易手，實用呎價16,968元，原業主於2014年以603萬元購入，持貨7年帳面獲利242萬元離場。

●馬鞍山嵐岸6座高層F室，套三房間隔，實用面積約701方呎，新買家原於外區居住，為遷就於馬鞍山上學的子女，特意到該區物色合適單位作換樓用途，考慮不久即決定承接。雙方議價後減價約30萬元，以1,020萬元成交，實用呎價約14,551元。

●西貢紫蘭花園雙號全幢別墅，全幢面積1,500方呎，三房三套房間隔，望全海景，買家斥資2,550萬元承接，呎價約17,000元，原業主於2010年6月以1,800萬元購入，是次轉手帳面獲利750萬元，升值約42%。