道指續反彈152點　蔚來汽車股價插近6%

美股周四(25日)掉頭倒升後，周五(26)早段繼續做好，道指漲152點，報32,772點，標指升16點至3,296點，以科技股掛師的納指升38點至13,016點。美國10年期債息亦回升至約1.65厘。

Newton投資管理主管Suzanne Hutchins表示，市場正消化美國10年期債息今年初大幅攀升的因素，相信債息將升至2厘水平而沒有對股市造成重大困擾，亦預期美國經濟向好將推高股市。她又提到，隨着季結將至，退休基金正重新調整投資組合，美債買盤將使價格收復本周部分失地。

個股表現中，視像遊戲零售商GameStop本周業績後走勢波動，周四勁彈52.69%，周五早段報190.08美元，升3.44%。

在美國上市的內地電動車商蔚來汽車稱由於晶片短缺，廠房需停產5天，並料今季付運量只有1.95萬輛，少過之前估計的2萬至2.05萬輛，消息拖累股價急瀉5.9%至35.7美元。

消息指出蘋果公司(Apple Inc.)考慮今年再次推出一款針對運動員、行山及其他處於極端7環境人士使用的智能手錶Apple Watch。Apple股價早段報120.8美元，升0.23%。

新股市場方面，智能電視生產商Vizio股份周四掛牌後即「潛水」，收報19.1美元，較招股價21美元低9.05%，周五早段報19.67美元，升2.98%。