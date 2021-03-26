榮昌生物去年虧損擴大至近7億元　料下半年在美開始三期臨床

去年未有藥物商業化，故仍未錄得收入；研發開支4.65億元，按年增加32.31%。該公司已於煙台的公司總部啟動一個生產設施擴建項目，竣工後產能將由目前的1.2萬升，增加至3.6萬升。

值得留意的是，該公司核心藥物治療紅斑狼瘡「泰它西普」，已在今年3月獲得中國藥監局(NMPA)的有條件上市許可，並已於同月開始在中國進行銷售。另外，該藥去年12月已獲美國食品藥品監督管理局(FDA)批准，可在美國進行針對免疫球蛋白A腎病(IgA腎病)適應症進行II期臨床試驗。

該公司預計，將在第三季度向中國藥監局遞交，治療對多種實體瘤的抗體藥物偶聯物(ADC)候選產品「Disitamab Vedotin」就治療尿路上皮癌(UC)適應症的新藥申請(NDA)。同時會盡快推進「泰它西普」在其他幾個自身免疫疾病適應症的臨床試驗工作。另外，亦會加快推動，並啟動這兩種藥物在國際市場的臨床研究，預期今年下半年在美國啟動泰它西普治療紅斑狼瘡適應症的三期臨床試驗，以及治療IgA腎病的二期臨床試驗，同時計劃在美國啟動「Disitamab vedotin」就二線治療人類表皮生長因子受體2(HER2)過表達UC適應症的二期臨床試驗。