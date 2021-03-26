美團形容社區團購是「五至十年一遇的最佳機會」

他又指，「美團優選」可吸引新用戶使用平台其他服務，例如酒店及外賣，亦為農戶等上游供應商帶來商業價值，並滲透到比二三線城市更下層的地區，包括較偏遠的城鎮、農村地區，料在未來2個季度可接觸到3至4億個新用戶，貨品種類亦將由現時主要的新鮮食品，擴大至快速消费品等多元產品。「美團雜貨」則鎖定在四大一線城市。

集團首席財務官兼高級副總裁陳少暉指，共享單車業務的經營虧損亦大幅擴大，但符合公司預期。因為主要受季節性因素影響，冬季的運營效率和營業額都比較低。

對於內地加緊對科技公司的監管，管理層表示，公司將繼續遵守市場法規，與當局合作促進互聯網和平台經濟的健康長期增長，並指希望通過業務的內生增長獲得市場份額。營業虧損來自於基礎設施方面的投資，並不是將資金花在低價競爭，而上季活躍商家大多為中小企，公司亦保持合理佣金水平。