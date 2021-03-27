東方日報B1：美團誓燒錢谷社區電商　未來幾季恐見紅

董事長王興於業績公告中提到，對新業務的大額投資對去年的整體盈利能力構成影響，但同時為消費者、商家及業務合作夥伴創造更多價值，因此美團將仍致力於投資能夠帶來長期增長、並為消費者及所有參與者提供更多價值的重大機會，社區電商是其中之一，本年將「配置充裕的資源促進其發展」，可是加大對新業務的投入可能會對整體財務業績造成重大負面影響，亦可能由於對社區電商業務的擴張而於未來幾個季度繼續錄得經營虧損。

業績公告顯示，美團去年收入增長17.7%至1,147.94億元，主要是第四季收入增速提升至接近35%所致，不派息。單計上季，進帳佔比最大的餐飲外賣業務，收入按年增長37.04%至215.37億元，主要是交易金額及訂單平均價值分別按年上升39.4%及4.8%。而截至12月底止一年的交易用戶數目亦按年增加13.3%至約5.1億戶。

即使季內變現率按年倒退0.2個百分點至13.8%，以及用戶補貼比例上升，該業務經營溢利按年仍升82.74%至8.82億元，經營毛利率因而按年擴闊1.02個百分點至4.09%；而到店、酒店及旅遊業務這個盈利貢獻來源，同季經營溢利按年增長21.04%至28.21億元，經營毛利率亦按年擴闊2.87個百分點至39.54%。

共享單車及社區團購買餸等新業務方面，即使上季有關收入因業務擴張按年增51.9%，但經營虧損按年擴3.55倍至60.02億元，原因包括單車折舊成本沉重及研發開支增加，導致經營虧損22.44億元。要留意是，該分部全年經營虧損108.54億元。

對於大手筆投資的社區團購業務「美團優選」，王興直言，其中一半經營虧損來自該業務，但形容現時是「五至十年一次的最佳機會」去構建新的電子基礎設施。「美團優選」可吸引新用戶使用平台其他服務，例如酒店及外賣，亦為農戶等上游供應商帶來商業價值，並滲透到比二、三線城市更下層地區，包括較偏遠的城鎮和農村，料未來兩季接觸到3億至4億新用戶，貨品種類亦將由現時以新鮮食品為主，擴大至快速消費品等多元產品。

對於內地加緊對科技公司監管，管理層表示，公司將遵守監管機構指導方針，與當局合作促進互聯網和平台經濟的健康長期增長，並指美團上季活躍商家大多為中小企，公司亦保持合理佣金水平。

業績公布前，該公司股價周五高收5.08%，其美國預託證券(ADR)周五早段則報307.55港元，比香港收市價高1.84%。儘管該股周五錄得港股通淨買入逾2.68億港元，可是本月累計「北水」淨走資規模逾171億港元。

勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，美團上季新業務方面的虧損「嚇親人」，或使投資者對公司盈利能力的信心大減。儘管股價近月已較高位大幅回落，但短期仍會迎來較大下行壓力，預料將跌穿300港元，若未來數季虧損未有改善，股價難以反彈，不建議現時建倉。

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