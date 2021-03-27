美股道指急升453點　創收市新高

美國經濟數據表明通脹壓力緩和，加上市場憧憬疫情緩和將加快經濟活動重啟，美國股市周五(26日)做好，3大指數齊升逾1%。道指收報33,072點，升453點或1.39%；標指收報3,974點，升65點或1.66%；納指收報13,138點，升161點或1.24%。道指和標指均創收市新高。

總結全周，道指、標指、納指分別累升1.36%、升1.57%、跌0.58%

Newton投資管理主管Suzanne Hutchins表示，市場正消化美國10年期債息今年初大幅攀升的因素，相信即使債息將升至2厘水平，也未將對股市造成重大困擾，亦預期美國經濟向好將推高股市。她又提到，隨着季結將至，退休基金正重新調整投資組合，美債買盤將使價格收復本周部分失地。

美國2月核心PCE物價指數增長1.4%，在數據顯示出溫和的價格壓力之後，人們對通貨膨脹率上升的擔憂有所緩解。剔除波動性食品和能源價格的核心個人消費支出價格指數按月上漲0.1%，與道瓊斯調查的經濟學家的預期相符。

另外，由於疫苗的推出，美國的消費者信心持續上升。密歇根大學周五發布的一項調查顯示，3月份消費者信心指數的終值為84.9，高於2月份的76.8。

美國總統拜登目標在上任100日內在美國完成2億劑疫苗接種，投資者對經濟活動重啟預期感到樂觀。航空和旅遊股回穩，美國航空、聯合航空周五分別收升0.7%和1.39%；皇家加勒比遊輪全日升1.39%；嘉年華遊輪收漲0.81%。

受到退市憂慮困擾，在美國上市的一眾中概股盤中急跌後喘定。百度最多下瀉逾14%，收市回穩於208.61美元；騰訊音樂曾挫近兩成，收市跌1.28%，報20.1美元；愛奇藝全日跌13.2%，收報17.43美元。

聯儲局宣布，銀行可以從6月底起恢復股票的回購並增加派息，金融類股份普遍上漲。摩根大通股價收市升1.62%，而美國銀行上漲了2.71%；惟高盛先升後回軟，收跌0.96%。