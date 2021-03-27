1周10大驚奇：「股神指標」再破頂　全球數月內將爆股災？

2021年首季轉眼間快要過去，回看開年首周，提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，目前而言，可謂有少許燶味！本周又有甚麼信號？

【1、「股神指標」再破歷史新高 全球數月內將爆股災？】

在全球股市節節攀升之際，「股神」巴菲特最倚重的股市估值指標「巴菲特指標」(即股市總市值/GDP)飆升至歷史新高水平，反映全球股市已嚴重被高估，可能在未來數月內爆煲。

外媒報道，巴菲特指標的全球版本在這周已飆升至123%，超越科網泡沫時期的121%，創下歷史新高。該指標採用全球公開交易股票的總市值，除以全球GDP，100%或更高的水平表明，相較於世界經濟，全球股市已估值過高。

巴菲特曾將該指標形容為「衡量任何時刻股市估值的唯一最佳指標」，他在2001年指出，在科網泡沫爆破之前，該指標達到紀錄新高，是「非常強烈的警告信號」。

然而，該指標亦有幾個缺點，例如將目前股市市值與過去的GDP數據進行比較，且並非所有國家都提供定期而可靠的GDP數據。

標普500指數的攀升還反映出一個事實，即新冠肺炎導致各國封鎖措施、企業關門、旅行限制，抑制經濟增長的同時，政府干預人為地推升股市。

【2、華爾街資深分析員：科技股短期恐冧10%】

研究金融市場年資逾20年、管理1.3萬億美元資產的景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，美國10年期國債孳息率攀升，短期內會給科技股帶來壓力，預料納斯達克指數未來數月內將大跌10%。

過去5周，以科技股為主的納指下跌超過5%，而美國10年期債息上漲了40%。她建議投資者保持穩定心態，才能度過動盪時期，料未來還會有更大的波動，接下來數個月內，美國10年期債息可能攀升到最少2厘，將導致納指暴跌10%。

她預計，疫苗接種、經濟重啟將釋放被壓抑的需求面，但通脹警報並不會響起，「雖然我預計通脹升溫，但我相信這將是暫時，創新、人口結構等長期因素應該會對通脹構成下行壓力」。

總體來說，長期投資者應該擁有廣泛的股票倉位，包括周期性股票，「世界將進入經濟復甦模式，事實上，一些國家已做到了這點，這將是一場強有力的復甦」。

【3、澳洲最大養老基金：美10年債息或見3厘】

美債孳息率飆升已引起全球股市震盪，除上述基金外，澳洲最大養老基金AustralianSuper Pty資產配置負責人Carl Astorri本周也警告，預計美國10年期殖息將持續上升到約3厘，屆時恐危及美國經濟增長，迫使美國聯儲局就債息大漲做出回應。

管理2,100億澳元資產的AustralianSuper Pty資產配置負責人Astorri認為，未來美國國債息會不斷上漲，直到其造成某些破壞，和為借款人帶來痛苦為止，「目前，假設我們至少已進入經濟周期的標準─甚至可能是過熱或繁榮─膨脹階段」，並透露他一直在削減政府債券，以及轉向投資銀行等價值股、脫手Netflix等科技股。

報道又稱，由於全球各國政府仍在實施刺激措施，以幫助經濟撐過疫情，市場現時面臨的最大問題之一，是美債息何時會升至誘人的水平，讓投資者轉向投資債券。Astorri則表示，10年期美債息要升至高於2.5厘時，才會再次具吸引力。

【4、福布斯：美股泡沫將會破裂，通脹正在到來】

撇除基金界，文字界也預警！美國《福布斯》雜誌董事長兼總編輯史提夫·福布斯(Steve Forbes)本周發布影片警告，拜登政府計劃大幅增稅，將損害美國經濟及股市，再加上美國將出現的通脹程度，是自1970年代以來從未見過，美股泡沫將會破裂。

福布斯以「美股泡沫將會破裂，通脹正在到來」(Stock Market Bubble Will Burst & Inflation Is Coming)為題錄製影片警告，市場現時認為，拜登政府和聯儲局的作為，對美國正在復甦的經濟所造成的傷害是有限的，但未來數月，這種樂觀假設將被打破，投資者享受這場牛市，但麻煩正在到來。

他表示，美國聯儲局正引發一場自1970年代以來從未見過的通脹，而主席鮑威爾對任何關於通脹的擔憂都不屑一顧，暗示聯儲局能像控制電燈或水龍頭開關一樣控制通脹，但不愉快的歷史經驗表明，一旦通脹獲得勢頭，就很難控制，利率勢必會上升。

他警告，聯儲局低估了即將開始印鈔的規模，美國財政部將發行數萬億美元規模的債券，為美國空前的和平時期支出籌錢，但銀行、外國政府、美國政府機構不會再像以前那樣成為美債的大買家，這導致聯儲局必須承擔重任，而該會需要創造的貨幣規模，將引發大規模通脹。

他指出，更雪上加霜的是，民主黨決心在資本利得、企業、高收入、汽油、汽車里程數、能源及遺產等方面大幅徵稅，這些稅收對小企業的傷害尤其嚴重，且民主黨籍參議員提出的「財富沒收方案」亦可能浮上枱面。他又引述克林頓時期的美國財長、奧巴馬時期的白宮經濟顧問薩默斯(Larry Summers)日前已警告，拜登政府的政策，是美國40年以來面臨「最不負責任的」總體經濟政策。

他最後警告，美國經濟具有深厚根基從疫情中復甦，但美國經濟將無法承受即將到來的驚人金融、貨幣濫用措施。

【5、美通脹風險20年最高 或明年就加息】

事實上，縱使聯儲局官員們不斷強調2023年底前都不打算加息，但有愈來愈多的經濟學家認為，美國經濟的快速的復甦和高通脹的風險，將迫使當局不得不採取更快的行動。

NABE總裁兼CEMEX首席經濟學家Manuel Balmaseda表示，大多數與會經濟專家認為通脹風險高於過去20年。

全美企業經濟協會(NABE)最新調查顯示，61%商業經濟學家認為，通脹風險是20年以來最高的。46%成員估聯儲局將在2022年加息，較原本預期的提早一年。

與此同時，聯儲局達拉斯分行行長卡普蘭(Robert Kaplan)直言，不排除明年加息的可能性。他估計今年通脹將介乎於2.25至2.5%之間，通脹大幅上揚主要是與去年疫情導致通脹大幅下降有關，至於2022年的通脹率則會再下滑一些。

【6、鮑威爾也「鷹了」 明年加息機會高】

美國聯儲局主席鮑威爾本周也「鷹了」，他表示隨着美國經濟復甦和目標取得實質性進展，將減少購買債券。市場人士估計，這意味當局可能即將從寬鬆政策轉為鷹派，明年加息機會提高。

他說：「去年我們幾乎肯定沒有把所有事情都做好。去年的應對方式類似於敦刻爾克大撤退，只要上船、救人就行，因為去年的採取的措施是為了避免發生最壞的結果。」

鮑威爾「轉鷹」後，市場人士認為，4月底利率會議變得極具關鍵，9月宣布收水的可能性很高。

【7、人算不如天算！一艘船恐掀起通脹風暴】

事實上，通脹急飆真的有藥引！長榮海運超大型貨輪長賜輪仍卡在蘇彝士運河動彈不得，導致上百艘貨櫃輪等候通過，正努力化解困境的企業形容這艘貨輪就像「一條擱淺的巨鯨」。

Lloyd's List估算，這宗「塞船」事件導致每天價值約96億美元的航運被卡住。Lloyd坦承只是「粗略計算」，該公司料目前有165艘貨輪等候行經運河，有外媒數據則顯示有約185艘。

這條航道是全球石油海運的要道，估計約10%的海運石油貿易都會經過。Vortexa資深海運分析師Arthur Richier指出，初步的情報顯示有10艘共載運1,300萬桶原油的油輪，可能受到這事件影響，另外還有9艘滿載乾淨石油產品與生質柴油的船隻也在等候通過。

顧問機構Wood Mackenzie指出，若運河持續卡住，可能導致亞洲能從歐洲/地中海取得的石油腦與燃油減少，可能支撐亞洲產品價格。

另據外媒資訊，目前卡在運河的船隻中，包括40艘散裝貨船、35艘貨櫃輪、32艘一般貨物貨船、17艘油輪、17艘化學/產品載運船、15艘產品載運船、10艘液化丙烷氣載運船(LPG Tanker)、8艘活體動物載運船、6艘原油/石油產品載運船、4艘液化天然氣(LNG)載運船，以及一艘水載運船。

研究機構MySteel指出，若運河「塞船」時間拉長，可能導致中國的銅礦工應問題更加惡化，就算問題在幾天內解決，船隻通行作業也可能導致從西方國家運往中國的銅礦出貨延後1個月。根據MySteel，中國去年從墨西哥進口47.4萬噸的銅精礦、從比利時進口5.5萬噸陽極銅球等。

由於運河也是全球LNG海運要道，分析師指出，若這事件在1、2日內解決，對LNG市場的影響不大，隨着北半球天氣回暖，歐洲與亞洲的取暖需求銳減，不致造成LNG現貨價格急漲，但若繼續拉長，可能衝擊LNG市場，因為運輸船須行駛更長的航程。從中東運往歐洲的LNG，近20%都會經過蘇彝士運河。

全球最大木漿製造商巴西Suzano也警告全球貨輪塞船，可能導致木漿供應中斷，而木漿正是生產衛生紙的原物料。Suzano主要以散裝貨運船運輸木漿。Suzano行政總裁Walter Schalka表示，隨着貨櫃船需求激增，吃緊的情況已開始外溢至影響散裝船，且可能導致Suzano的出貨延後。

他擔心，船運問題可能如滾雪球般愈滾愈大，只會愈來愈嚴重。如果木漿貿易嚴重中斷，而且衛生紙製造業者沒有充足木漿庫存的話，最終可能會影響衛生紙供應。

【8、克魯格曼：通脹有兩種 今次未必要驚】

不過，市場也有反對聲音！近來原料價格大漲，令市場憂慮通脹，但2008年諾貝爾經濟學獎得主、《紐約時報》專欄作家克魯格曼表示，今次可能像2010至2011年「通脹恐慌」一樣，又是虛驚。

他指出，2008年全球金融海嘯把美國經濟沖入衰退深淵，當時新上任的奧巴馬政府和聯儲局為拯救經濟，砸了數千億美元推出各式各樣紓困計劃，買入數以萬億美元計的債券。事後回顧，經濟學家如今普遍共識是，這些計劃即使有益，但規模不足以迅速提振經濟。

然而，當時也有分析警告，這些經濟紓困計劃將導致通脹不可收拾，但到2010年中，保守派人士預言的恐怖通脹不見蹤影；數月後通脹終於上揚至近4%，石油、大豆等商品平均按年漲幅直逼40%。不過，聯儲局不為所動，維持既定政策路線，理由是物價上漲只是暫時現象，並非1970年代「滯脹」(stagflation)捲土重來的前兆。這個判斷正確，通脹火苗很快就消退，此後便一直維持低迷。

現在類似情況又再度上演。拜登政府推出1.9萬億美元紓困計劃無疑將提供大量的經濟刺激，從民間預測師到聯儲局，都預期經濟將蓄勢待發，增長可能升到1980年代以來首見的高位，通脹也幾乎確定會升溫。

克魯格曼認為，目前要保持鎮定，先了解通脹其實有2種。像原油、大豆這類物價，平日就波動不已，天天或時時反映供需的變化。這類通脹來得急去得快，一旦需求升溫或供應吃緊，行情就會迅速飆升；市況一變，就又隨之大跌。

另一類物價，包括勞動成本(亦即工資和薪金)在內，變動較不頻繁。大多數勞工的工資率僅一年調整一次。

他指出，所謂「滯脹」大致與第2種、「黏性」較高的物價有關。他解釋，想像某個經濟體，人人預期通脹在可見的未來都將居高不下。在這種經濟大環境下，某家公司為未來1年產品訂定價格時，勢必會考量到其他人的價格久而久之都將趨升的因素，包括競爭對手索取的價格、原物料成本、對手公司給員工的工資等。

企業於是傾向把價格訂得相對高一些，以反映這種預期，但這麼做卻會助長他們擔心的通脹。換句話說，一旦通脹持續攀升的預期嵌入經濟，通脹就會變得「自我延續」，屆時要想把它再壓下來可能極其困難。這正是「滯脹」在失業率仍高時仍可能發生的原因。

不過，他強調，就此刻而論，只依據易波動的物價短期內勁揚，並不能就此斷定「滯脹」是否已演變成大風險。聯儲局政策大致忽略「標題通脹」，轉而聚焦於剔除食物與能源價格的「核心通脹」，原因在此。

可以預見未來數月，美國可能見到許多物價「短暫」上漲，不僅因為經濟正觸底反彈，也因為疫情造成的一些異常影響，比方說全球船運貨櫃短缺，其效應仍餘波盪漾。問題在於這些物價上漲會像2010至2011年那般歷時短暫，還是會演變成更危險的情況？聰明的觀察者會讓視野跳脫「標題通脹」數據，轉而檢視基礎通脹(underlying inflation)，不只是聯儲局的標準「核心」通脹指標，也包括諸如亞特蘭大聯邦準備銀行的「黏性」物價指數。同樣重要的是軼事證據，亦即實地訪談：企業真的開始依據對未來通脹升溫的預期，而着手訂定價格和工資嗎？

如果他們並沒有，一如克魯格曼所料，他們不會這樣做，那麼2010至2011年的教訓仍適用：毋須驚慌。切勿因一些人拿幾個月的通脹數據大發警告，就誤以為通脹失控災難近在眼前。

【9、北京周邊城市樓價跌負資產湧現 業主以「免費送樓」圖甩身...】

說起通脹，或許讓人聯想到這些年樓價高企！然而，本周有報道指出，內地網絡平台上最近不少北京周邊城市區域打出「免費送樓」，包括河北省三河市、涿州市、固安縣等地，這些樓市熱點區域價格近4年來持續下降，銷量低位徘徊，有的樓源出現「資不抵債」情況，買樓者寧願把樓虧本「送人」也不願繼續償還貸款，於是發布相關訊息，稱接手人只需承擔剩餘貸款即可將物業免費贈送。

內媒報道，河北涿州市從事6年物業中介的鄭丘表示，目前涿州不少房地產已經從2017年3月時的每平方米2萬多元人民幣，下降到1萬元人民幣左右，但市場比較冷清，去年他經手成交的樓源不超過20套，還大多是當地人置換。而乘坐高鐵25分鐘左右可達北京西站的河北高碑店，高鐵附近的樓價由2017年每平方米超過1萬元人民幣，下降到目前的6,500元人民幣。

樓價持續下降，令不少內地買樓人士感到焦慮。環京(環繞北京的城市)某地的房管部門表示，近2年他們受理的投訴比之前還要增加不少，有的地產項目因降價較多，買樓者經常聯合起來以房屋品質為由要求退樓，甚至出現鬧事的情況。

此外，近期在內地網絡平台，一些自媒體宣稱環京樓市的物業「免費送」，接手者只需繼續幫他們償還貸款。報道引述在北京一家網絡公司工作的馬策，在2017年初於緊鄰北京的河北大廠縣購入一套物業，他看到網絡上類似內容不少，也跟風發了一下要「免費送房」的內容，但他說：「物業目前已經在住，主要是想宣洩一下情緒。」

河北大學經濟學院教授張玉梅指出，網絡上的「免費送房」多是一種噱頭，接手者需要繼續承擔貸款和貸款利息，如果樓價跌幅超過30%，對於所謂的接手者來說，購置新樓的成本會更低，沒有任何實惠，基本沒有人「接盤」。

張指出，除了唐山外，河北各地樓市去年價格都有所下調，北京的住宅市場也在回歸理性，非熱門地段樓市價格在下降，環京樓市受周邊區域影響較大，由於之前價格上漲過快，出現價格下降實屬正常。

報道引述一名中國區域經濟協會負責人認為，環京地區不宜過度發展房地產行業，應鞏固來之不易的調控成果，更加主動承接京津地區的產業轉移，增加就業崗位，用產業的發展帶動樓市的發展。在發展產業過程中，應依據其區位條件、資源稟賦等，合理確定城市功能定位，並依據其功能定位確定土地利用格局乃至供地主導方向，防止無序競爭所引起的重複建設。亦有業界表示，較為冷清的房地產市場和相對嚴格的限購政策，打消了地方政府依靠土地財政「吃飯」的念頭，應更加珍惜自身區位優勢發展相關產業。

【10、全球經濟復甦 須先解決這十大難題...】

最後想分享一下，牛津經濟研究院本周舉行線上會議指出，3月以來全球經濟復甦確實優於預期，但全世界尚未從「失望的十年」走出來，現在市場又深陷二低一高一震(低利率、低GDP、高通脹、資產收益波動大)的焦慮。全球須要將「十大難題」逐一克服，否則經濟復甦難以持久。

該研究團隊提出全球經濟復甦面對的十大難題，分別為：

1.全球儲蓄率在未來20年會保持偏高。

2.各國財政擴張導致安全資產短缺。

3.生育率、壽命和生產率下降會使得經濟成長長期處於停滯狀態。

4.通脹壓力在2020年代都不會形成。

5.經歷2020至2021的震盪後，貧富差距擴大。

6.市場需要習慣於降低風險調整後的收益。

7.長期資產市場經常輪替。

8.新興市場需維持擁有人口紅利驅動新的希望。

9.新興市場的中期債務大部分需要解決。

10.與民粹主義有關的保守總體政策，面臨雙向風險。

在這十大難題之中，最難處理的是首2項。該機構指出，民間儲蓄率之於總體經濟的意義，已不同於昔日。全球儲蓄率隨着新冠疫情而提升，而且人類平均壽命延長使得職場人士的儲蓄跟着增加，抵銷了退休嬰兒潮世代儲蓄減少的空缺，加上擁有人口紅利的新興市場，儲蓄率已相對較高，其社會中堅世代正邁向生命周期的高儲蓄年期，未來幾十年將會是全球儲蓄率提升的另一大動能，如何緩解高儲蓄率的社會壓力或善用民間資金的妥當策略，會是一大難題。

其模擬模型顯示，去年全球安全資產應增加4.9萬億美元，但受各國央行貨幣量化寬鬆影響，估計未來每年只會增加0.4萬億美元，凸顯安全資產短缺的嚴重困擾。隨着全球儲蓄率高升、民眾獲得的安全收益率勢必會更低，直接相關的民間消費動能都將因此受到阻礙，沒有消費力，經濟復甦將是空談。