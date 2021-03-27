中國首2月規模以上工業企業利潤按年增1.79倍

國家統計局公布，今年1至2月份，全國規模以上工業企業實現利潤11,140.1億元人民幣，按年增長1.79倍，較2019年1至2月份增長72.1%，2年平均增長31.2%，延續去年下半年以來較快增長的良好趨勢。

國統局工業司高級統計師朱虹稱，隨着統籌疫情防控及經濟社會發展成效的持續顯現，在國內外市場需求穩定恢復、同期基數較低以及「就地過年」等因素共同作用下，工業生產銷售增長加快，企業收入、利潤加速恢復，盈利水平回升明顯。

朱虹解釋，受新冠肺炎疫情衝擊影響，去年1至2月份，規模以上工業企業利潤按年大降38.3%，在2019年1至2月份利潤按年下降14%的情況下，進一步拉低了基數。今年春節期間，多地倡導就地過年，企業開工時間明顯延長，員工到崗情況也明顯好於往年，首2月規模以上工業企業平均用工人數按年增3%，企業用工增加，有力促進工業企業生產加快，效益提升。

另外，90%以上行業利潤增長，近60%行業利潤翻倍。今年首2月，在41個工業大類行業中，38個行業利潤總額按年增加，行業增長面超過90%。其中，有24個行業利潤增速超過100%。從2年平均看，有32個行業利潤實現增長，增長面達78%。