【致富智庫】家長留意！長期喝罵兒童　恐影響智力發展

家長要留意，長期大聲斥責兒童，恐會影響智力發展！加拿大一項研究指出，父母若長期對孩子喊叫，不僅會傷害孩子情緒，甚至可能會導致孩童大腦萎縮，額葉前額皮層和杏仁核都會較小，而這2區主導人體情緒調節，若體積萎縮，可能會造成兒童長大後罹患焦慮、憂鬱，甚至精神分裂等疾病。

科學團隊表示，喝罵等管教方式因沒有實質上的身體接觸，因此常常被社會大眾認為只是較嚴苛的方法，但研究發現，即使是大聲講，長期也會嚴重傷害兒童腦部發展。

該研究自2000年代就開始監察，每年對2至9歲的兒童進行評估，以記錄他們受到的教養方式和焦慮程度，並在孩子12至16歲之間進行核磁共振掃描。

結果顯示，在2至9歲遭受嚴厲語言對待的小孩，大腦的額葉前額皮層和杏仁核，體積都較小，而這2區是人體調節情緒和焦慮的關鍵中樞。若該部位萎縮會增加罹患憂鬱和躁鬱的機會。

負責研究的教授表示，長期被喝罵的兒童雖然身體上沒有受傷害，但嚴重影響到腦部發展，「對於父母和社會來說，應該要了解，頻繁使用嚴苛教育方式會損害兒童的成長。」她又指，當情緒調節出了問題，學習力、創意力及記憶力等都會受到負面影響。

【3女兒身家逾3900億！「硅谷教母」5大育兒秘訣係...】

其實，為人父母都希望子女成才，盼「贏在起跑線」，但就唔覺意之下做咗「虎爸虎媽」而不自知。其實，每位小朋友都係1個獨立個體，要花心機培育，不妨參考有「硅谷教母」之稱的Esther Wojcicki的育兒心得。

Wojcicki是一位資深教育學家、記者及超級媽媽，著有《養出內心強大的孩子》(How to Raise Successful People)，呢位媽媽嘅3位千金都係社會上嘅尖子，包括Youtube行政總裁Susan Wojcicki，醫學人類學家及流行病學家Janet Wojcicki，以及頂尖基因公司23andMe創辦人兼有「女版喬布斯」之稱的Anne Wojcicki，3位千金身家合共超過500億美元(約3,900億港元)，更曾登上《時代》雜誌，分享佢哋媽媽嘅教育哲學。此外，美籍華裔籃球員林書豪亦曾係Wojcicki嘅學生。

至於教育孩子嘅方法，Wojcicki主張5個核心價值，亦即是「TRICK」──信任(Trust)、尊重(Respect)、獨立(Independence)、合作(Collaboration)及善良(Kindness)。

●信任

在「直升機父母」(意即雙親過分溺愛子女，令他們成長後亦過分依賴父母)，或是虎爸虎媽教導下長大嘅孩子，通常自信心不足。至於家庭背景不好，或是天性懦弱嘅孩子，亦很容易感到自卑，甚至失去自我。

Wojcicki認為，要幫助呢類孩子，父母應好好聆聽對方嘅心聲，令孩子知道父母係尊重並信任佢哋。在取得孩子信任後，就可讓孩子找出自己所愛嘅事物，並喺佢哋遇到困難時給予鼓勵，慢慢建立孩子自信心，變成一個正向循環。

●尊重

Wojcicki的3位千金雖然成為社會上成功人士，不過Wojcicki從來無要求女兒應該做啲乜，或成為一個點樣嘅人，佢會尊重孩子嘅每個選擇，鼓勵佢哋追隨自己內心嘅熱誠，做佢哋想做嘅事。

Wojcicki座右銘係「唔好將孩子當孩子，喺佢哋仲細嘅時候，就應該要求佢哋好似大人一樣做事，畀佢哋責任，佢哋先能夠不斷超越自己。」

●獨立

讓孩子獨立自主，培養佢哋解決困難嘅能力。孩子為了熱情、想得到比快樂更高境界嘅「喜悅」，佢哋就會在那個領域成為快樂但傑出嘅人。

●合作

信任與合作息息相關，Wojcicki主張畀孩子參與決策過程，佢哋就有機會建立對自己嘅自信。即使孩子做得唔好，父母都應該講「唔緊要，我哋再做1次」，而唔係怪責。而當孩子覺得自己得到父母信任時，佢哋就會傾向於相信自己，從而獲得勇氣及毅力。

佢又以自己子孫為例，喺一次家庭度假中，Wojcicki嘅女兒就為孩子花太多時間於手機上而感到沮喪。不過Wojcicki就建議，應該放手畀孩子制訂一些規則，然後大家互相合作去遵守，最後竟然發現孩子所訂嘅規則比成年人更為嚴格得多，決定由早上9時至晚上9時都唔可以用手機。

●善良

Wojcicki認為，孩子通過榜樣學習，特別是在善良方面，如果父母係友善，孩子就會複製父母嘅友善，而每日保持善良，如在雜貨店結帳時向收銀員打招呼，呢啲都係塑造社區意識和善良嘅表現。

總括而言，以上5大原則環環緊扣，Wojcicki主張要畀孩子做佢哋覺得快樂嘅事，而唔係迫佢哋做唔鍾意嘅事。其實相關理論，都可應用在職場上。Wojcicki話快樂比傑出更為重要，佢見過咁多位百萬富翁，當中只有少數感到快樂，反而一個快樂而傑出嘅人，通常擁有足夠嘅財富，因為佢哋嘅欲望係有節制，咁先會活得充實，心靈亦會富足起來。

不過，快樂嘅定義太過模糊，Wojcicki就認為父母最需要，亦是唯一需要的心理素質，就是「耐心陪伴」！