傳基金沽爆　派拉蒙電影母企ViacomCBS股價單日冧27%

美股道指及標指齊創新高之際，媒體股ViacomCBS周五(26日)逆市慘瀉27.31%，收報48.23美元，電視頻道Discovery股價亦插27.45%至41.9美元。以全周計，ViacomCBS及Discovery股價分別瀉逾50%及約45%，兩隻股份因被看淡前景，均為遭沽空最多的股份之一。

經營串流平台Paramount+及派拉蒙電影公司母企ViacomCBS股價大冧始於周二(23日)，該公司宣布配股集資30億美元以發展內容，股價即日已瀉9.1%，之後進一步拾級而下。

有市場人士指出，ViacomCBS及Discovery周五崩盤主要來自摩根士丹利及高盛的大手沽盤所致，個別交易的金額涉逾10億元，外界揣測有基金被迫洗倉，受波及的股份還包括多隻中概股如百度、騰訊音樂及唯品會。

無論如何，分析員近日紛紛唱淡ViacomCBS及Discovery。瑞銀本周將Discovery投資評級由「中性」降至「沽出」，指其串流業務的增長前景已反映在股價之中。富國銀行周五亦把ViacomCBS評級降至「減持」，該行分析員指投資者炒賣推升ViacomCBS及Discovery的估值，但預期估值將回落至之前的低水平。