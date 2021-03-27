全球能源轉型恐觸發產油國政經風暴...

全球積極發展再生能源可能產生意想不到的政經後果。風險顧問機構Verisk Maplecroft發表2021年政治風險前景報告，警告隨着全球由化石燃料過渡至採用低碳能源，一些產油國如阿爾及利亞、乍得、伊拉克及尼日利亞，若經濟收入未能及時多元化，減少對石油收入的依賴，將面臨「慢動作」的政治不穩浪潮。

報告指出，儘管部分國家短期內仍增加化石燃料的投資，但市場的共識是石油需求約於2030年見頂。然而，自2014年油價大冧後，大部分石油出口國的經濟收入多元化政策停滯不前甚至開倒車。

部分產油國更增加石油生產，以填補收入缺口，惟成效不彰，以沙特阿拉伯為例，外匯儲備自2014年以來蒸發近半。至於原油出口佔外匯收入90%的尼日利亞，貨幣自去年3月以來貶值兩次，國際貨幣基金組織(IMF)最近促該國再將貨幣貶值。

Verisk Maplecroft市場風險主管James Lockhart Smith指出，很多石油出口國尋求經濟收入多元化時遇到的困難包括經濟和法律制度、基建及人力資源，即時擁有上述條件，亦因政治環境、貪污或管治上的挑戰，改革未能帶領經濟走出困境。

該機構亦指，石油開採成本較低及政府架構較健全的波斯灣產油國如阿聯酋及卡塔爾，成功令經濟收入多元化的機會較大，故受能源轉型的政治衝擊相對較小