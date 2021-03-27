蘇彝士運河航道受阻　Caterpillar擬空運產品

台灣長榮海運的超大型貨櫃船長賜號擱淺於蘇彝士運河，完全阻塞航道，令經已受疫情打擊的全球供應鏈，進一步遇到挑戰，各地企業正採取應急方案。其中瑞典傢俬連鎖店宜家(Ikea)表示，正考慮不同方案，以確保產品包括木板床及梳化的供應充足。據悉，重型機械生產商卡勒彼勒(Caterpillar)考慮有需要時空運貨物。

不過，有航運界人士指出，空運並非可行方案，並舉例單以一艘長賜號，其載運2萬個貨櫃箱，已相當於2,500架波音747貨機的載運力。

蘇彝士運河是歐亞之間最直接的航道，約13%全球海運貿易經通過該運河，主要是石油、穀物，以及運載機械、汽車零件、衣服及傢俬的貨櫃。據航運服務公司Leth Agencies指出，截至周五(26日)為止，等候進入運河的貨船數目，由周四(25)的156艘跳升至237艘。

至於全球大型航運公司包括馬士基(AP Moller-Maersk)及Hapag-Lloyd正考慮將貨櫃船繞道南非好望角，但有運輸公司亦認為可能得不償失，主要是這航道並不熟悉，亦可能遇上海盜，而且會增加運輸時間，如果蘇彝士運河於8至10日內恢復航行，屆時損失可能更大。