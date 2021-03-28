陳鳳珠：投資氣氛審慎　料大市反覆偏軟

港股走勢轉弱，並跌穿1月底的低位28,200點水平，美國10年期國債孳息率仍處於高位，壓抑大市表現。美國聯儲局主席就經濟前景發表演說，指因基數效應及需求因素，預期將推動美國通脹今年持續向上，但認為通脹壓力不會太大，亦不會持久上升。若通脹令人擔憂，當局將會有工具應對。雖然言論進一步紓緩市場對長線通脹升溫的憂慮，但仍未能利好投資情緒。

另外，美國財長耶倫指美國推出的1.9萬億美元紓困方案，足以支持經濟增長，並相信2022年美國勞動市場將恢復全面就業。不過，預期市場並未對美國經濟前景過分樂觀。近日投資氣氛轉趨審慎，資金未敢大舉入市，而港股成交亦縮減，績優股亦未見受追捧，估計市場將繼續呈觀望態度，大市或反覆偏軟。

人民銀行行長表示，在支援實體經濟上有較大的貨幣政策調控空間，並形容在提供流動性和合適的利率水平方面具有空間，紓緩市場對收緊貨幣政策的憂慮。近期人行於公開市場的操作持續零投放、零回籠，維持流動性合理充裕，其實人行早已表示去年因應疫情而適度放寬貨幣政策，但今年不會急轉彎，因此市場無需過份憂慮內地收緊銀根。另一方面，內地已在銀行間債券市場發行碳中和債券，人行正研究通過優惠利率、綠色專項再貸款等工具，以鼓勵金融機構為碳減排提供資金支持。

其實，內地力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，並將加強頂層設計及統籌謀劃，優化產業和能源結構，並大力發展新能源。工信部或推出更嚴格的鋼鐵產能置換辦法，有機會實施產能產量雙控，逐步研究建立以碳排放、污染物排放、能耗總量為依據的產量約束機制。目前內地碳排量最大的行業為鋼鐵業，因此內地有機會減少規模較小的鋼鐵企業數量，以實現鋼鐵業以國家碳達峰、碳中和為目標，爭取碳排放早日達峰。行業預計2025年實現碳達峰、2030年減排約30%，主要通過技術創新來降碳減排。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)