曜熊理財：債券基金可分散投資風險 

全球股市進入調整階段，科技股領跌，從科技股轉向價值型及周期性股票的板塊輪動仍在繼續，市場擔心美債收益率的上升。美國2月份耐用品的訂單意外下降，表明製造業持續數月的反彈勢頭停止。

美國聯儲局預測今年經濟增長將非常強勁，但對失業率下降程度的預測相對溫和，對美國經濟前景持樂觀態度，主要因為新冠疫苗接種取得了一定的進展及1.9萬億美元的聯邦救濟計劃。

在經濟強勁復甦的背景下，美股牛市延續的前景明朗。企業盈利預期已接近疫情危機前的水平，股市上行的可能性更大。美聯儲的最新加息路徑點陣圖顯示，至少在2023年底之前保持接近零的基準利率不變。

美聯儲需要看到強勁通脹持續一段時間，才能正式決定加息。短期內，持續性的高通脹不會很快出現。美聯儲大約會在2023年初才調整政策。

近期股市回落，投資者可配置一部分收益穩定的債券基金，以適當降低組合的波動性，起到穩定作用。債券基金的風險和收益特點使得它更為適合風險偏好較低的投資者。對於不願承受較大風險，若選擇債券基金成為投資組合一部分，較適合其穩健投資的偏好和策略。

曜熊理財策略董事馬煒喬