葉尚志：港交所430元以下可趁低吸納

港股仍處於該行早前指出的調整行情，總體向下發展格局未有改觀，而短期跌勢亦出現了加劇伸展，恒指進一步跌穿了28,000點關口，反彈阻力可以由29,500至29,800點區間，下移到28,200至28,500點區間，相信短期跌勢仍處於尋底階段，估計一舉跌穿26,000點的機會不大。

總體而言，大市仍有下跌空間，但有進入短期尋底尾聲傾向，操作上，值博率正逐步提升，建議對於已跌至具安全邊際的股份，可逐步趁低吸納。

事實上，受惠於市場結構的持續提升，港股今年日均成交量已進一步增至逾2,200億元，比對去年的接近1,300億元，增加了70%。港股成交量持續增加，將有利港交所交易徵費收入，尤其是其股價已回調至貼近去年底收市價420元(除淨後算)，在今年比去年好的估計下，趁低吸納的安全邊際已獲得提升。建議可於430元以下逐步吸納，目標價先看500元，止蝕位於370元。

第一上海首席策略師葉尚志