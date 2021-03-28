郭家耀：建滔集團估值仍合理　股價前景樂觀

去年下半年，隨着電子產品需求提升，覆銅面板訂單大增，單月出貨量更創下新高。與此同時，在需求拉動下，上游物料出現供不應求的市況，價格率先提升，並推動覆銅面板價格多次上調。部門上游物料均可自給自足，因此能將覆銅面板價格的升幅轉化為利潤。部門營業額上升1%至165.9億元，EBITDA大幅上升40%至39.1億元。

展望今年覆銅面板及上游物料的強勁需求持續，產品價格已多次上調。未來公司將主動提升產能及市場拓展。一方面在廣東省韶關市新增環氧玻璃纖維覆銅面板每月80萬張的產能，並加速銅箔、玻璃絲、玻璃布及環氧樹脂等上游物料的新產能投建。另一方面，圍繞高附加值市場，建立更高行業滲透度的覆銅面板銷售網絡。

因居家遠程辦公需求激增，電腦相關產品銷量大增，積壓的家電及汽車需求也在疫情過後逐步釋放。印刷線路板業務去年營業額上升10%至105.5億元，EBITDA則上升53%至16.8億元。電子市場處於景氣周期，汽車印刷線路板獲得理想的訂單量。未來在5G產品商用帶動下，電子產品更新換代熱潮將現，亦為印刷線路板市場帶來新增長動力。

化工行業產能相對穩定，價格主要受需求變化主導。集團期內關停於河北邢臺市的焦炭及甲醇生產，導致業務營業額下降21%至105.5億元，不過由於化工產品的利潤率大幅擴張，令EBITDA上升13%至15.4億元。房地產業務營業額大幅上升153%至83.3億元，EBITDA大增81%至35.2億元。其中，住宅銷售營業額2.4倍至72.1億元，租金收入下降4%至11.1億元，主要是出租率受疫情影響。

管理層對今年業務充滿信心，預計全年的業務增長勢頭將保持強勁。根據初步營運數據顯示，首2個月營業額按年大增，利潤更錄得數倍增幅。目前估值仍處合理水平，股價前景展望樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)