鄺紫珊：拜登雄心帶旺公用基建板塊

美國總統拜登將推出3萬億美元的基礎建設方案，讓MSCI世界公用事業指數最近創下近兩周以來單日最大升幅。在多方面因素刺激下，相信可讓公用事業與基礎建設相關產業受惠，故看好其後市。

公用事業去年受疫情影響，加上近月又受到美國國債孳息率上升的衝擊，股價相對疲弱。事實上，目前公用事業股目前已進入股價超跌區，儘管可能持續受到孳息率上升而有所波動，但預期再下跌的幅度不多。

拜登的3萬億美元基礎建設方案，對公用事業股無疑是好消息。擴大基礎建設是近年美國新任總統上台後例必推行的一項重要措施，預計拜登於4月將向國會提出有關的計劃。與歷任美國總統基建政策比較，拜登政府的基建規劃更為廣泛，不只涵蓋傳統的鐵路、公路、橋樑、機場、電網項目，同時也強調綠色環保的支出。由於民主黨掌握國會大多數議席，相信可更有利推動有關方案。

回顧2019年特朗普大舉增加基建預算後，當年標普500公用事業指數、MSCI世界公用事業指數分別大升22.2%及19.3%。自傳出拜登將推出基建計劃後，兩大指數也分別升了1.52%及1.08%，為近兩星期多以來單日最大升幅。

雖各國疫情也有反彈，以及出現變種，但疫苗接種的覆蓋率及接種率會不斷提高，讓今年全球經濟可望全面重啟提供支撐，好像水、電、天然氣、鐵路、公路、橋樑、機場及港口等使用量將會同步增加，預期今年全球公用事業每股盈餘將增長兩成。由於公用事業股息率可提供較穩健的回報，部分股息率可高於通脹的水平，對長期資金仍具有相當的吸引力。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊