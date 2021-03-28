陳樂怡：低估值周期股可作中線部署

外圍市場利淡消息增加，歐洲疫情反彈，美國證券交易委員會通過修正案，為中資股除牌鋪路，打擊市場氣氛。加上，美債息、美匯升勢對新興市場的壓力已逐步浮現。美匯偏強，同時反映市場避險情緒升溫。恒指跌穿近期低位28,260點後，後市走勢仍然偏弱。但經過一輪「殺估值」之後，部分企業估值回落至合理水平，下行壓力已相對較輕。投資者宜採取穩健策略，暫以低估值周期股為首選。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)