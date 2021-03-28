陳樂怡：低估值周期股可作中線部署
2021年03月28日 10:45
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外圍市場利淡消息增加，歐洲疫情反彈，美國證券交易委員會通過修正案，為中資股除牌鋪路，打擊市場氣氛。加上，美債息、美匯升勢對新興市場的壓力已逐步浮現。美匯偏強，同時反映市場避險情緒升溫。恒指跌穿近期低位28,260點後，後市走勢仍然偏弱。但經過一輪「殺估值」之後，部分企業估值回落至合理水平，下行壓力已相對較輕。投資者宜採取穩健策略，暫以低估值周期股為首選。
選股策略方面，資金流入低估值、高股息的板塊，中資電訊及內銀業績普遍取得改善，股價近期逆市偏穩，為調整市當中的穩健之選。其次，投資者可留意本港地產股。一來樓價於疫情期間展現出抗跌力，疫情穩定下來，發展商將加快推盤節奏。雖然疫苗接種出現波折，令到經濟重啟概念股稍有回吐。然而，個別領先發展商可售資源豐富、營運表現優良，投資物業租金收入穩定，加上估值仍有較大折讓，投資者可趁調整作中線部署，關注新鴻基地產(00016)及新世界發展(00017)。
另一方面，啤酒股即將步入夏天旺季，投資者可預先部署。百威亞太(01876)、華潤啤酒(00291)及青島啤酒股份(00168)各有特色。其中，青島啤2020財年業績快報優於預期，銷售增長自下半年加快，年內成功擴大市場份額。集團去年推出高端品牌定位啤酒，並擴大酒吧門店網絡，啤酒平均售價去年增長2%。展望未來，集團將持續推行產品升級，以及控制成本，以提升利潤率。目前估值合理，建議收集。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)