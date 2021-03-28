【星期一．炒啲乜】外圍變動多　季末投資慎風險....

各國仍繼續努力接種新冠肺炎疫苗，以加快經濟復甦勢頭。不過，上周全球聚焦於3大突發事件：歐盟中國「制裁戰」、新疆棉花事件，以及台灣長榮海運公司的超大型貨輪長賜號在蘇彝士運河上擱淺。

在中美緊張關係未見降溫下，前2宗事件進一步激發中歐之爭，歐洲議會取消原定上周二(23日)討論中歐投資協定的會議；另多個國際知名品牌如H&M、Nike及Adidas先後出聲明拒用新疆棉花，令內地爆發新一輪反外國品牌浪潮。

至於長賜號意外地擱淺已做成巨額經濟損失，據報道，目前已有逾200艘船隻被滯留，估計上周全球損失大約60億至100億美元(約468億至780億港元)，又以製造業及汽車零件供應商最受影響。

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