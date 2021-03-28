【星期一．炒啲乜】外圍變動多 季末投資慎風險....
2021年03月28日 11:00
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各國仍繼續努力接種新冠肺炎疫苗，以加快經濟復甦勢頭。不過，上周全球聚焦於3大突發事件：歐盟中國「制裁戰」、新疆棉花事件，以及台灣長榮海運公司的超大型貨輪長賜號在蘇彝士運河上擱淺。
在中美緊張關係未見降溫下，前2宗事件進一步激發中歐之爭，歐洲議會取消原定上周二(23日)討論中歐投資協定的會議；另多個國際知名品牌如H&M、Nike及Adidas先後出聲明拒用新疆棉花，令內地爆發新一輪反外國品牌浪潮。
至於長賜號意外地擱淺已做成巨額經濟損失，據報道，目前已有逾200艘船隻被滯留，估計上周全球損失大約60億至100億美元(約468億至780億港元)，又以製造業及汽車零件供應商最受影響。
面對外圍諸多變數，港股最近跌多升少，雖然上周五(26日)結束5連跌，重上28,300點水平，但成交明顯減少，今個星期只有4日市，加上業績期將影響個股表現，而近期新股表現又麻麻，將於周一(29日)掛牌的中國短片平台嗶哩嗶哩(09626)定價808元，1手中籤率僅10%，惟多個交易平台的暗盤價都要「潛水」。放眼第2季，投資者不妨參考以下專家財經的分析及建議，為投資做好準備。
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