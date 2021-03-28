疫情趨緩和　港府料環球經濟下半年加快復甦

財政司司長陳茂波於網誌表示，疫情近期已漸趨平復，相信環球經濟今年的主調是走向復甦。隨着世界多個地方已相繼展開疫苗接種計劃，疫情的威脅可望逐漸緩減，加上寬鬆的貨幣環境及各地政府大規模財政刺激措施的支持，環球經濟的復甦動力有望在下半年增強。

他表示，今年香港單是首兩個月的貨物出口，已錄得37.6%的增長，遠勝去年同期的下跌12%的紀錄，全年的貨物出口可望有不俗表現。至於服務輸出的復元步伐，將很大程度取決於跨境人員往來的恢復速度。

上月發表的預算案仍出規模逾1,200億元的逆周期措施，他希望能為有需要的企業和個人提供進一步支援。在支援企業方面，「百分百擔保特惠貸款」優化計劃相關工作已準備妥，並在明日(29日)生效。經優化後，在2020年第一季疫情初發期間新成立的企業也可作出申請，而每家企業最高貸款額由僱員薪金及租金總和的12個月提高至18個月，上限為600萬港元（原為 500萬港元）。最長還款期由5年增至8年，還息不還本安排則由最多12個月增至最多18個月。這些優惠條款同樣適用於已透過原計劃借款的企業，他們也可向銀行申請增加貸款額、延長還款期，或延長還息不還本期。連同前年已優化的八成及九成的信貸擔保產品，「中小企融資擔保計劃」截至今年2月底已合共惠及35,000多家企業，覆蓋超過56萬名僱員。

在個人層面，預算案中宣布設立有時限的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，由政府提供150億港元的承擔額，為合資格借款人提供優惠低息貸款。當局會繼續與按證保險公司及銀行界努力落實各項細節安排，目標在下月內推出計劃。

另方面，當局透過其他措施全力創造更多就業職位。例如新一份預算案中便提出額外撥款66億元，創造約3萬個有時限的職位。此外，針對不少基層市民疫情下開工不足，政府已建議降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期一年。有關建議也剛獲財委會通過，會爭取6月起實施。