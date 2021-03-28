科技股估值仍偏高 專家：判斷跌勢終結為時尚早
2021年03月28日 14:52
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科技股早前大幅下跌，儘管有個別股份上周五(26日)略有反彈，但有數據表明，此類股票仍有進一步的下行空間。
外電報道，騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、百度(09888)等首批進入股市的中國科技公司估值，目前比上兩次大幅回調時的谷底水平仍高出許多。數據顯示，按照未來12個月的預期收益計算，這些公司的平均市盈率如今仍高達逾20倍，與三年平均水平相當。它們的平均市盈率在2018年和2020年3月曾一度降至19倍和18倍。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，雖然部分投資者正在重新買入此類股票，但是目前指跌勢已經終結，仍為時尚早。他補充，目前還有很多不確定因素，例如債券孳息率可能還會繼續攀升，內地政府仍有可能出台更多收緊監管措施，美國股市除牌的風險，也是一種可能出現的情況。
Amber Hill Capital Ltd.資產管理總監Jackson Wong則指，買入這些科技股時會有所選擇，而且會非常謹慎，因為投資者還需進一步確認此番是真的上漲，還是不過只是一時的反彈，原因是前景仍然不確定。
事實上，騰訊和小米上周三(24日)發布了不俗的業績，也未能給股價帶來提振作用。騰訊股價上周四(25日)下跌2.8%，同時遭高盛、麥格理等券商下調目標價；小米即便是在季度利潤大幅增長，股價依然下挫。