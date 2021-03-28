科技股估值仍偏高　專家：判斷跌勢終結為時尚早

科技股早前大幅下跌，儘管有個別股份上周五(26日)略有反彈，但有數據表明，此類股票仍有進一步的下行空間。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，雖然部分投資者正在重新買入此類股票，但是目前指跌勢已經終結，仍為時尚早。他補充，目前還有很多不確定因素，例如債券孳息率可能還會繼續攀升，內地政府仍有可能出台更多收緊監管措施，美國股市除牌的風險，也是一種可能出現的情況。

Amber Hill Capital Ltd.資產管理總監Jackson Wong則指，買入這些科技股時會有所選擇，而且會非常謹慎，因為投資者還需進一步確認此番是真的上漲，還是不過只是一時的反彈，原因是前景仍然不確定。

事實上，騰訊和小米上周三(24日)發布了不俗的業績，也未能給股價帶來提振作用。騰訊股價上周四(25日)下跌2.8%，同時遭高盛、麥格理等券商下調目標價；小米即便是在季度利潤大幅增長，股價依然下挫。