盛松成：內地沒有理由收緊幣策　人民幣中長期看升

中國人民銀行調查統計司原司長盛松成表示，去年中國貨幣政策就沒有大水漫灌，今年貨幣政策也不存在急轉彎的問題。他認為，現在的貨幣政策沒有甚麼大的彎可轉，因為當時就沒大放水，而且從5月份開始，LPR(貸款市場報價利率)連續11個月沒有下降，也沒上升，這說明從去年4至5月開始就基本恢復常態了，寬鬆只不過在去年一季度而已。 LPR是一個非常重要的指標，因為LPR是引導實際貸款利率下降或者上升的，LPR不動說明內地始終保持著基本的常態。

對於貨幣政策，他直言目前幾乎沒有理由收緊貨幣政策，從任何角度都分析不出要收緊貨幣政策，包括經濟、小微企業、物價、匯率、利率。如果再收緊貨幣政策，利率會提得更高，大量資金會流入，匯率會更高，而且全世界大水漫灌，似乎不應收緊。去槓桿可以有兩種去法，一是把分母做大，二是把分子做小，分子就是負債，分母就是國內生產總值(GDP)。最好的辦法不是去分子，而是增加分母。如果分母擴大了，槓桿也就穩定了。如果倒過來去分子，也就是說收緊，那麼槓桿也會下來，但是分母一起下來，因為企業沒有資金了，GDP一起下來。

從中長期看，他認為人民幣處於升值趨勢。 第一，內地經濟好而且恢復還會持續下去。第二，內地的利差比其他國家高得多。第三，內地以前出口的產品是中低端的，現在已經向中高端發展。隨着機電產品出口比較多，產品質量愈來愈好，這也是人民幣升值的一個原因。