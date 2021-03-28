中石化淨利潤330億　按年大減42%

觀乎中石化的按季表現，去年首兩季均錄虧損，第三季起轉賺464.35億元，惟第四季淨利潤按季大幅收窄近8成，至94.9億元。

期內，該集團營業收入2.1萬億元，按年減少28.86%。其主營業務收入減少29.32%，錄得2.04萬億元。分部當中，以天然氣業務表現較硬淨，全年收入跌一成，至481.21億元，石油、柴油及原油收入則分別按年跌20至36%，惟天然氣業務佔比仍低。

中石化2020年資本支出1,351億元，較年初預計低5.8%。其中，上游板塊佔564億元，主要用於涪陵、威榮等頁岩氣產能建設，勝利、西北等原油產能建設，以及天津LNG二期、山東LNG二期建設等。2021年預計資本支出1,672億元，勘探及開發板塊仍佔多，料為668億元。