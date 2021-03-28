新盤UPDATES：大批項目部署復活節長假期或之前推售
2021年03月28日 18:58
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大批新盤部署復活節長假期或之前推售搶客，當中有機會成為第二季首個開售全新項目的西南九龍臨海盤，已正式展開認購登記程序，短期內有機會加推單位。同時，各區貨尾盤亦透過增優惠甚至直接減價作招來，市場競爭氣氛再度急升。
●維港滙III周日起收票 最快復活節長假開盤
各大發展商蜂擁準備開盤。會德豐地產常務董事黃光耀表示，由5大發展商合作的西南九龍維港滙III，周日(3月28日)起正式開始收票，料最快復活節長假期間開售，短期內有機會加推單位。信和置業(00083)集團聯席董事田兆源指出，該盤首批單位開價保持吸引，加推具有提價空間。
資料顯示，項目首張價單推出78個單位，扣除最高總折扣優惠後，折實平均呎價25,868元，較項目1期3月初開價高出約5%，折實售價由666.88萬至1,313.28萬元，呎價介乎24,075至28,356元。
●荃灣西逸璟‧龍灣周四起推售51伙
復活節長假將至，個別發展商部署乘勢促銷貨尾。據一手銷售資訊網資料，中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，近日更新價單，部分單位減價最多近一成，其中1座9樓A室，實用面積928方呎，價單售價由1,748.8萬降至1,577.8萬元，減價171萬或約9.8%，呎價由18,845減至17,002元。
至於同座9樓G單位，實用面積522方呎，價單售價由897.5萬削至825.7萬元，減幅8%，呎價由17,193降至15,818元。買家最高可享12%總折實優惠，與之前維持一樣，部分單位增設半價認購車位優惠。項目亦發出新銷售安排，於本周四(4月1日)起發售51伙，當中3伙以招標形式銷售。
●沙田名日‧九肚山累售120伙 周四起賣73戶
長實集團(01113)旗下沙田名日．九肚山，累積售出120伙，套現逾15億元。長實地產投資董事黃思聰稱，因應近日豪宅市場興旺，周日落實項目第5號銷售安排，將於本周四(4月1日)分別以價單及招標形式發售合共73伙，整體折實售價介乎845.8萬至2,468萬元，呎價由16,411至20,131元。該批單位之中，包括44伙向海三、四房大戶。
為方便買家更靈活周轉資金，推出全新限時「名海建築期付款計劃」，由4月1至11日，如買家選用該付款計劃，並選擇最高達「成交金額80%第一按揭」，買家於入伙前只須繳付10%成交金額，餘下90%可於入伙時才繳付，買家更可申請高達成交金額80%之第一按揭，年期為18個月，年利率為P減2厘，只須提供入息證明文件但毋須通過壓力測試。
●代理向安峯買家贈送智能電話等優惠
美聯住宅部行政總裁布少明表示，配合復活節長假期即將來臨，即日起至4月6日，經該行購買華懋集團旗下觀塘安峯的買家，可獲贈「復活節置業大禮」，不同類型單位可獲贈智能電話及平板電腦等優惠，名額不限。
他認為，隨着疫苗廣泛接種，市場憧憬中港通關在望，睇好購買力將進一步湧現，預期4月一手成交量可突破2,000宗水平。
●青衣明翹匯三房戶逾1223萬沽 3月累售16伙
各區樓盤銷情向好。佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，周六、日共錄3宗成交，其中，周日(3月28日)售出的2A座20樓A室三房連套房大單位，實用面積755方呎，成交價1,223.1萬元，呎價1.62萬元。成交紀錄冊顯示，項目於3月暫已售出16個單位，套現近1.6億元。