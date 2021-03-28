新盤UPDATES：大批項目部署復活節長假期或之前推售

大批新盤部署復活節長假期或之前推售搶客，當中有機會成為第二季首個開售全新項目的西南九龍臨海盤，已正式展開認購登記程序，短期內有機會加推單位。同時，各區貨尾盤亦透過增優惠甚至直接減價作招來，市場競爭氣氛再度急升。

●維港滙III周日起收票 最快復活節長假開盤

資料顯示，項目首張價單推出78個單位，扣除最高總折扣優惠後，折實平均呎價25,868元，較項目1期3月初開價高出約5%，折實售價由666.88萬至1,313.28萬元，呎價介乎24,075至28,356元。

●荃灣西逸璟‧龍灣周四起推售51伙

至於同座9樓G單位，實用面積522方呎，價單售價由897.5萬削至825.7萬元，減幅8%，呎價由17,193降至15,818元。買家最高可享12%總折實優惠，與之前維持一樣，部分單位增設半價認購車位優惠。項目亦發出新銷售安排，於本周四(4月1日)起發售51伙，當中3伙以招標形式銷售。

●沙田名日‧九肚山累售120伙 周四起賣73戶

為方便買家更靈活周轉資金，推出全新限時「名海建築期付款計劃」，由4月1至11日，如買家選用該付款計劃，並選擇最高達「成交金額80%第一按揭」，買家於入伙前只須繳付10%成交金額，餘下90%可於入伙時才繳付，買家更可申請高達成交金額80%之第一按揭，年期為18個月，年利率為P減2厘，只須提供入息證明文件但毋須通過壓力測試。

●代理向安峯買家贈送智能電話等優惠

美聯住宅部行政總裁布少明表示，配合復活節長假期即將來臨，即日起至4月6日，經該行購買華懋集團旗下觀塘安峯的買家，可獲贈「復活節置業大禮」，不同類型單位可獲贈智能電話及平板電腦等優惠，名額不限。

他認為，隨着疫苗廣泛接種，市場憧憬中港通關在望，睇好購買力將進一步湧現，預期4月一手成交量可突破2,000宗水平。

●青衣明翹匯三房戶逾1223萬沽 3月累售16伙