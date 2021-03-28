鱷王達利奧警告：美股泡沫規模已到「半路上」...

全球最大對沖基金--橋水基金創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧近日接受外媒訪問時警告，當前美股的泡沫規模已經到了1929年、2000年的「半路上」。

他解釋，支撐美股當前估值的重要因素，是高流動性及低利率環境，而投資者的行為也是目前美股泡沫形成的原因之一。投資者看重過往績效的傾向，正導致市場過度擴張，尤其是在科技股領域，而美股已接近過去某些歷史性泡沫的一半水平，投資者應該當心未來美股的低回報。他又表示，許多新東西到來帶來了變革，但投資者傾向於根據過去來做出推斷，卻不太關注價格，當這種情況發生時，就開始出現某種程度上的泡沫。

達利奧稱，按照衡量標準，泡沫還沒有達到2000年的規模，也沒達到1929年的規模，但有點像是已經到了半路上。故此從價值的角度來看，實際上能預期的是相對於其他資產，股市回報會縮水。

被問及何種因素恐導致泡沫最終破裂，他指聯儲局的政策是需要關注的最大驅動力，隨着低利率環境持續維持下去，聯儲局官員們正面臨難題。一方面是聯儲局可以調升利率，但這可能導致股市暴跌，給經濟增長造成阻礙；另一方面是當局可透過購買政府債券來維持低利率，但這將導致進一步的通脹。