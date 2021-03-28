港股前瞻：本周料拉鋸　百度200元關勢不保

中美交鋒火藥味愈趨濃烈之際，港股業績期本周屆尾聲，市場焦點亦放在周二(30日)期指結算，以及周三(31日)港股季結兼月結上，過去一個月的驚濤駭浪能否暫告一段落仍充滿未知數。展望本周，有分析認為，大市投資氣氛愈趨審慎，港股仍難擺脫「上落市」格局。

恒生指數近期走勢偏弱，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，上周港股沽空情況明顯，大戶已開始在期指結算前轉倉，加上臨近長假期，料交投會更淡靜，後市將持續拉鋸局面。惟目前市場未見走資迹象，整體走向仍較正面，料跌穿27,500點的機會不大，但需企穩29,300點才有力再向上。