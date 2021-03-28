港股前瞻：本周料拉鋸 百度200元關勢不保
2021年03月28日 19:45
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中美交鋒火藥味愈趨濃烈之際，港股業績期本周屆尾聲，市場焦點亦放在周二(30日)期指結算，以及周三(31日)港股季結兼月結上，過去一個月的驚濤駭浪能否暫告一段落仍充滿未知數。展望本周，有分析認為，大市投資氣氛愈趨審慎，港股仍難擺脫「上落市」格局。
恒生指數近期走勢偏弱，宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，上周港股沽空情況明顯，大戶已開始在期指結算前轉倉，加上臨近長假期，料交投會更淡靜，後市將持續拉鋸局面。惟目前市場未見走資迹象，整體走向仍較正面，料跌穿27,500點的機會不大，但需企穩29,300點才有力再向上。
上周五美股大幅反彈，刺激港股美國預託證券(ADR)做好，按比例計算，周一(29日)或能高開逾200點。不過，林氏認為，中美緊張關係未見降溫，會進一步影響投資者信心，對中港股市不利，即使美股做好亦未必可帶動恒指上升。在美上市的中概股面臨除牌的風險加劇，加上近期科技股陷入回調，預料在港第二上市之科網股份會持續弱勢，其中，半新股百度集團(09888)跌穿200元的可能性大，建議投資者現階段避開這類「風眼股」。
耀才證券研究部總監植耀輝指，已公布業績的企業表現未見太大驚喜，短期港股受外圍和A股走勢影響較大，預期將維持在27,800至28,800點區間反覆上落。對於安踏體育(02020)、李寧(02331)等國產體育用品股因新疆棉花風波而大漲，他認為事件帶來短暫利好，同時內需概念股的前景樂觀，惟累積升幅已較「誇張」，投資者不宜現價追入，短期反而可留意水泥股和航運股等傳統經濟板塊。