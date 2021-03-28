中石化去年少賺42%　發首季盈喜

綜觀中石化的按季表現，以中國企業會計準則來看，去年首兩季均錄虧損，第三季起轉賺464.35億元，惟第四季淨利潤按季大幅收窄近8成，至94.9億元。同時，該企預告，今年首季業績料扭虧為盈，淨利潤預計介乎160億至180億元，2020年同期虧損204億元。

去年全年據國際財務準則計，該集團營業收入2.1萬億元，按年減少28.84%。當中，主營業務收入減少近3成，錄得2.04萬億元。分部當中，以收入佔比不到3%的天然氣業務跌幅最少，全年收入仍跌10.62%，汽油、柴油及原油收入則分別按年跌20%至36%。中石化指，綜合考慮產油國供給能力、全球需求增長等因素後，料國際油價今年將高於去年水平，全年公司料生產原油2.8億桶，其中境外3,125萬桶；計劃生產天然氣1.2萬億立方英尺。

中石化又料，今年資本支出約1,672億元，主要投資天然氣發展、煉化產能建設。當中，勘探及開發板塊佔約668億元。而2020年整體資本支出則約1,350.55億元，按年減少逾120億元。另外，該企公布，旗下附屬向控股股東中國石化集團的4家附屬收購一系列資產，冀有利於進一步提升公司一體化運營水平，整體減少關連交易。