世界經濟半球化！中俄「去美元化」　拜登怎應對？

今年首季快到盡頭，世界超級大國的激烈競爭格局逐漸成型，美、歐與中、俄為首的兩大陣營壁壘分明，「全球化」大勢已去，取而代之的是走進新冷戰時代和經濟一分為二的「半球化」趨勢，投資者宜認清世界大局，在進入中美合縱連橫戰國爭霸時代更不得不設防，尤其一場「去美元化」的貨幣大戰經已展開。

中美罵戰在阿拉斯加落幕不久，中國及俄羅斯就高調結伴，更明言要聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新，並積極推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系（即美元結算）。

為應對美國圍堵，中俄早就在美國前總統特朗普時代加速推動「去美元化」，當中以俄羅斯走得最前，數據顯示過去5年期間，估計已動用逾400億美元（逾3,120億港元）吸納黃金，成為全球最大的官方買家，單是2019年6月至2020年6月期間，俄羅斯掃入43億美元（約335億港元）黃金，期間金價累升26%。

值得留意的是，俄國央行今年初披露數據顯示，截至去年6月底，黃金資產佔外匯儲備比例達23%，首次超過美元資產的22%。在外儲貨幣當中，歐元佔比最大，人民幣亦佔12%，顯示出該國「去美元化」的決心，同時反映人民幣地位提升。相比之下，俄羅斯於2018年外儲的美元佔比超過40%。這證明在美俄關係轉差下，俄羅斯已主動「去美元化」，以減華府實施制裁的影響。

其實，在中俄雙邊貿易中，近年已大減美元結算，增加使用本國貨幣。單是去年首季，中俄貿易以美元結算的比例降至46%，是史上首次不足50%，遠低於2015年時的90%；相比之下，以歐元結算的比例則升至30%，而以俄羅斯貨幣盧比或人民幣結算的比例合共達24%，兩個數字均創新高紀錄，可見中俄早已大有形成「金融聯盟」的趨勢，歐元區的角色也甚為關鍵，難怪德國總理默克爾不太理會美國。

有分析認為，中俄要實現「去美元化」是必須的，因只要牽涉到美元的任何電子交易，都會通過美國的銀行界，即美國政府能凍結這些交易。就此，資產管理公司ARI Capital認為，中美「去美元化」是長期過程，需時多年才能完成。內地著名經濟學家任澤平建議對抗美元霸權，未來要適當拋售美債，減持美元資產，在全球大規模買入黃金、石油、鐵礦石等。他認為中國外債規模很低，外儲毋須達3萬億美元，降至1.5萬億美元已基本夠用。

內地推數碼人幣抗美元

除聯手合作外，中國正積極測試數碼人民幣，嶄新技術一旦成功流行，將顛覆整個貨幣市場。美國華爾街大行及聯儲局也早已發表報告指，人行數碼貨幣威脅美元霸權地位，因數碼貨幣可擺脫傳統國際支付系統的依賴，毋須經過國際銀行結算體系。只要數碼人民幣能在「盟邦」使用，就能顛覆整個地區的交易媒介。

中國早前與14個亞太國家合組《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），亦為加強人民幣的區域流通造就有利條件，假以時日說不定能為新貨幣即「亞幣」創造誕生的條件。

【拜登銀彈利誘 圖重建亞太勢力】

面對中俄牽頭力抗美國經濟霸權，市場一直觀望拜登政府如何規劃爭霸重點「亞太區」戰略，包括敏感的台灣、香港、新疆問題；又會如何落實其聯盟戰略，拉攏亞太區域經濟體包括澳洲、日本、印度、南韓等加強夥伴關係，推動區域貿易一體化，制衡中國崛起。

眾所周知，美國與日、印、澳洲領導人已首度舉行的「四方安全對話」，之後美國更拉攏北大西洋公約組織（NATO），重回與歐洲聯手處理外交議題的舞台。與此同時，拜登政府在經濟上利誘盟國，實行雙管齊下。拜登自今年1月上任之後，專注推動1.9萬億美元刺激經濟方案，表面上是「安內」的戰術部署，同時也為「攘外」籌備彈藥，實行與中國打一場「經濟戰」。其目標除了由美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭組成的情報聯盟「五眼聯盟」外，還有印度、日本、台灣，務求在印太地區締結新的經濟供應鏈，或為「包抄」中國鋪路。

環球貿易信用保險服務商裕利安宜發報告估計，美國今次推出的1.9萬億美元經濟刺激方案，料提振本土內需，並為今、明兩年祭出3,600億美元（約2.8萬億港元）的貨品及服務額外出口收益。要注意的是，西歐及亞洲（除中國以）外，將為兩大受惠者，規模分別高達970億美元（約7,566億港元）及750億美元（約5,850億港元）。相對地，中國只有600億美元（約4,680億港元），更何況中國紡織業原本為受惠行業之列，但新疆棉事件連日發酵過後，外資品牌的海外訂單隨時大受衝擊。簡而言之，拜登的大規模救市計劃絕對不是惠及中國。再者，他緊接下來還會推動3萬億美元基建計劃，即提早向「盟友」預告「更大粒糖在其後」！

誠然，一直呵護金融市場的美國聯儲局在上述1.9萬億美元紓困方案獲國會通過後，踏入3月就有默契地配合，對美國國債孳息率上揚，尤其是反映整體融資成本的10年期債息升穿1.5厘的關鍵水平後，全程翹手不作為，任由股市波動，通脹預期升溫的溢出效應已使部分新興市場崩潰，包括一向不太親美的巴西及土耳其焗加息，即美國變相以經濟手段壓抑中國的潛在合作夥伴。

事實上，美國要拉攏亞太區形成包圍鏈，必要靠經濟甜頭。如印度最近對中國企業的態度似有軟化迹象，市傳在即將修訂的印度電訊許可規範中，或會納中企為「信任」名單。雖然去年中印出現邊境衝突，但無礙兩國生意往來，去年中國再次成為印度最大的貿易夥伴國，貿易總額達770億美元，而同期美印的貿易總額為759億美元，僅居次席。

同樣地，北亞的南韓在經貿上要依賴中國。至於日本也受經濟低迷之困，而中國是日企的重大市場，故就新疆問題上顯然有顧忌。以日本的工具機械訂單為例，2月訂單量按年大增37%至1,055億日圓，主要就是靠出口至中國；月內對中國的工具機械出口訂單額按年增加4.1倍，更創34個月以來最高水平。