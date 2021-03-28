向世界錢進：內地廠房遷檳城　港人撐有SO　移民就...

因2013年公司將內地廠房遷往檳城，Mary已到訪當地超過30次。

馬來西亞近年成為港人投資、移居、退休的其中一個門檻較低選擇。對於廠商，在馬國營商更具備多項優勢。按馬來西亞投資發展局資料，中國更已連續5年在製造業領域成為馬來西亞最大投資國，去年投資額達178億馬元(約338億港元)。

馬來西亞在種族、文化、語言上充滿多元色彩，而位於馬來半島西北部的檳城，有近四成人口為華裔，日常生活中普遍使用廣東話、普通話、其他中國方言和英語，與港人較「同聲同氣」。檳城是馬來西亞13個聯邦州之一，由檳島和威省組成，亦是馬國華裔比例最高的州份，其人口約178萬，面積約1,049平方公里，較香港的1,106平方公里略小。

香港長大的張瑪麗(Mary)，因公司在2013年把廠房由內地遷往檳城，迄今已到訪這個馬國經濟重鎮逾30次。

她表示，其工作的公司從事塑膠行業，揀選檳城設廠有5個原因。首先，馬來西亞的政局較緬甸、泰國等東南亞國家穩定，有利營商。第二，馬國入口原材料過往有關稅寬免的優勢，有助降低生產成本。

再者，檳城港是馬來西亞第二大港口，位於馬六甲海峽海運航道入口，連接全球約200個港口。由於檳城有這個深水港口，早年遂吸引不少華人過來開設小工廠，特別是從事初始投資相對不大的塑膠業。第四，當地廠房租金成本相對中國大陸低，一個約3萬方呎的廠房，月租約4.5萬至4.7萬港元，小企業較容易負擔，配合馬來西亞工人薪酬較低，對提高公司競爭力有莫大幫助。

事實上，如果說吉隆坡是馬來西亞重要的商業城市，檳城則以其貿易、工業、旅遊聞名，在先進製造業領域中具競爭優勢，並有「東方硅谷」之稱。當地近年已吸引惠普、戴爾、英特爾等至少300家跨國公司進駐這裏投資或生產。中國則是馬來西亞的最大貿易夥伴，馬國亦致力維繫與中國的良好關係。

她表示，馬來西亞工人月薪約3,000港元，較內地工人的5,000、6,000港元月薪低40至50%，馬國政府亦非常歡迎外商聘請當地人工作。她認為：「雖然相比香港和內地，馬來西亞人或因生活作息較慢，工作效率相對低，但他們並不懶，且相當純樸，聘請他們打工有其優勢。不過大多數公司同時會聘請外籍人士擔任管理層職位。」

舉例一名外國人經理，月薪超過兩萬港元，看似較香港水平低一截，但因檳城生活水平低，生活更加寫意。再者，在檳城不用在生活質素上妥協，這裏空氣質素好，常見藍天白雲，海產和水果鮮美，選擇豐富。

惟要注意，所有來自馬來西亞的收入，包括工資、股票利息、租金、生意經營所得利潤等均要課稅。若外籍人士一年內在馬來西亞居留182天或以上，會被視為稅務居民，按累進稅率最高30%計算，如果稅務年度內的收入在5,000馬元以下，則不用課稅。非稅務居民則按30%的固定稅率納稅。

馬來西亞今年1月失業率攀升至4.9%，失業人數增至78.25萬人。其中，建築業就業人數增加，農業、採礦業的就業人數則繼續下降。

【6千元可租住連泳池獨立屋】

馬來西亞的物價較香港低一截是不少人的印象。而在疫情打擊商品價格、經濟活動和消費需求的情況下，馬國去年全年消費物價指數(CPI)按年下跌1.2%，為逾50年來首次錄得年度通縮。今年1月CPI按年再跌0.2%，至2月才微升0.1%，主要受食品與非酒精飲料、保健、其他物品與服務等帶動。

Mary認同檳城的生活指數低，衣食住行皆廉宜。例如租住1,300方呎單位連兩個車位，月租約3,000港元。如果每月付出6,000港元，更可以租住設有游泳池的獨立屋，可享有較香港高的生活質素。其他居住成本方面，水費預算每月5至10馬元(約9.5至19港元)，電費和上網費可各預算100馬元(約190港元)和150馬元(約285港元)。

她續分享，一杯奶茶僅售2至3港元。出外食一頓午餐或晚餐一般30港元有找。疫情前試過一行10人在餐館吃豐盛的海鮮宴，結帳也只是每人付60港元。自行駕車的汽油費用便宜，100港元可入滿一缸油，乘搭網約車一程約20至30港元。衫褲鞋襪雖然售價較低，但港人要習慣不是最時髦的款式。她認為，馬國政府會想辦法把糧油雜貨等物價控制在穩定水平，價格不會狂飆，這樣社會自然會相對安定。

【一般打工一族若移民馬國 宜再三思量】

馬來西亞去年國內生產總值(GDP)萎縮5.6%，創下1998年亞洲金融危機以來最差紀錄。當中，去年第二至第四季已連續3個季度出現萎縮。當地央行在3月初維持利率在1.75厘的紀錄低位水平。然而央行預期，隨着新冠肺炎疫苗推出，將提升消費者和企業信心，全球需求改善，今年當地經濟將復甦。

世界銀行預測馬來西亞今年將錄得介乎5.6至6.7%的GDP增速，而消費是經濟最大推動力量，且馬來西亞央行在貨幣領域有很大的調整空間。世銀又預計，儘管受新冠疫情影響，馬國仍有望在2024至2028年之間進身為高收入國家，但提醒該國仍需要多方面改善，包括提升競爭力、增加經濟包容性、提高效率、增加女性勞動力參與率等。

Mary表示，儘管疫情拖累馬國去年經濟表現，但對消費者而言，只是把消費習慣由線下轉變成線上，而有需求自然就需要供應，所以製造業訂單未有大減。以生產衣服為例，需要塑膠、化纖等材料，訂單量與疫情前未見太大變化，只是近月全球貨櫃短缺，運費成本急增帶來較大影響。

她補充，馬來西亞是適合「歎世界」和退休居住地方。在香港生活「掹掹緊」的錢，可以在馬國生活富足。在這裏做老闆經營生意、或有優厚薪酬待遇的專業人士均適合到馬國生活。然而，若是一般打工一族，在馬國工作的薪酬不高，宜再三思量。