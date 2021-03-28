樓價UPDATES：二手業主趁市旺加快套現　劈價吸客

部分二手業主趁市旺加快套現，劈價吸客。堅尼地城泓都中層「改則」單位，減價108萬元，終以1,530萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城泓都1座中層H室，實用面積約651方呎，原則套三房改為套兩房，望海景，叫價1,638萬元，議價後減價108萬元或約6.6%，至近日以1,530萬元易手，實用呎價約23,502元，屋苑3月錄約4宗二手買賣，現時約有73個放盤，一房連租約入場價由780萬元起。

●西半山THE BABINGTON高層B室，實用面積648方呎，套三房間隔，以1,670萬元易手，實用呎價25,772元，新買家屬於用家，原業主於2010年以1,124.2萬元買入，持貨11年帳面獲利545.8萬元，單位升值約49%。

●西半山景雅花園高層F室，實用面積約712方呎，兩房連套房間隔，原業主叫價約1,405萬元，議價後以1,405萬元獲承接，實用呎價約19,733元，新買家原居於上環，是次斥資上車自用，原業主於2017年5月以約1,280萬元購入，期內物業升值約1成。

●北角富澤花園富達閣高層H室，實用面積650方呎，三房間隔，望樓景，獲區外首置上車客以998萬元承接，實用呎價15,354元，原業主於2007年10月以415萬元購入單位投資，持貨近14年至今沽售，帳面獲利583萬元，單位期內升值1.4倍。

－－－－－－

九龍區

●荔枝角美孚新邨5期蘭秀街12座中層C室，兩房間隔，實用面積約507方呎，以800萬元放盤3日，獲區內客接洽，議價後減價20萬元，以約780萬元成交，實用呎價約15,385元，新買家為分支客，睇樓1次即入市。

●深水埗景怡峯高層E室，實用面積270方呎，一房單位，以598萬元易手，實用呎價22,148元，業主於2015年9月以449萬元買入，持貨約5年半，轉手帳面獲利149萬元離場，單位升值約33%。

●西南九龍浪澄灣3座中層F室，望海景，兩房間隔，實用面積約550方呎，以約22,000元放租約兩星其後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約3,000元，以約19,000元成交，實用呎租約34.5元。

●九龍站擎天半島3座高層B室，實用面積約633方呎，套兩房隔，享維港景，日前以33,000元獲承租，實用呎租約52元，屋苑現時有約60個單位放租，最低入場月租由27,000元起。

●九龍塘映月臺B座低層2室，實用面積1,211方呎，連1車位，吸引用家承接，成交價約1,935萬元，實用呎價約15,979元，原業主於2017年5月斥資1,580萬元承接，是次轉手帳面獲利355萬元，升值約22%。

●九龍塘又一居23座中層F室，實用面積561方呎，原則套三房間隔，單位座向正東方，享內園景，最新以1,100萬元成交，實用呎價19,608元，原業主早於1994年以409.3萬元購入，持貨長達27年，現沽貨帳面獲利690.7萬元離場，單位期內升值逾1.6倍。

●啟德天寰天海匯3座中層J室，兩房間隔，望樓景，實用面積約439方呎，以約19,000元放租3個月，即吸引同區客洽詢，議價後減價2,500元，以16,500元租出，減幅逾13%，實用呎租約37.6元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●新蒲崗譽‧港灣8座低層F室，實用面積約530方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，原先叫價980萬元，經議價後減價20萬元或約2%，最終以960萬元連租約沽出，實用呎價約18,113元，由於單位是連租約成交，故比市價低約4%。

●牛頭角淘大花園E座中層4室，實用面積約375方呎，兩房間隔，原先以638萬元放盤，經議價後減價19萬元或約3%，至近日以619萬元沽出，實用呎價約16,507元，屋苑3月累錄約9宗二手買賣，平均實用呎價約17,035元。

●將軍澳東港城2座中層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，日前以750萬元沽出，實用呎價約16,199元，原業主於1997年1月以約318.4萬元一手購入，持貨24年轉手帳面獲利約431.6萬元，物業升值約1.4倍。

●將軍澳居屋彩明苑D座高層7室，實用面積506方呎，兩房間隔，望山景，去年6月放盤，未補價第二市場開價580萬元，累減62萬元或約11%，獲區內買家以518萬元承接，實用呎價10,237元。

－－－－－－

新界區

●馬鞍山新港城M座低層2室，實用面積363方呎，兩房間隔，日前以598萬元易手，實用呎價16,474元，原業主於2014年以355萬元購入，持貨7年帳面獲利243萬元離場，單位升值約68.5%。

●沙田第一城3月暫錄約38宗買賣，其中38座高層連天台戶，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以570萬元易手，實用平均呎價20,070元，原業主則於2007年以約148萬元購入，持貨14年帳面獲利422萬元，單位升值約2.9倍。

●沙田碧濤花園1期金蘭閣頂層戶，實用面662方呎，套三房間隔，放盤7個月，當時叫價820萬元，其後累減30萬元或約3.7%，終以790萬元沽售，實用呎價11,934元。

●沙田富豪花園I座低層G室，實用面積560方呎，三房一廳間隔，望園景，叫價720萬元，放盤3個月，以688萬元獲買家承接，實用呎價12,286元，原業主於2007年7月購入，當時作價183萬元，持貨逾13年至今沽售，帳面獲利505萬元，單位期內升值約2.7倍。

●火炭樂怡小築單座數高層戶，實用面積1,429方呎，套三房及工人套房間隔，議價後連車位以1,850萬元易手，實用呎價12,946元，原業主於2007年以880萬元購入，持貨約14年轉手帳面獲利約970萬元，單位期內升值約110%。

●元朗加州花園3月暫錄約7宗成交，包括偉仕居翠松路雙號屋，實用面積約980方呎，雙方議價後終以1,150萬元成交，實用呎價約11,735元，原業主於2013年1月以約716萬元購入，是次轉售帳面獲利約434萬元，期內物業升值約60.6%。

●屯門公屋良景邨良英樓中層2室，實用面積376方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名區內綠表客垂青，於未補價第二市場以172萬元購入自住，實用呎價4,574元。

●屯門大興花園2期5座高層C室，實用面積464方呎，兩房兩廳間隔，區內租客以11,000元承租，實用呎租23.7元，如以同類型單位銀行估價約555萬作計算，該單位的租金回報率達2.4厘。

●屯門居屋兆康苑L座低層6室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名外區換樓客垂青，而原業主增加議幅，即時減價10萬元，即於已補價自由市場以455萬元購入自用，實用呎價10,557元。

●荃灣中心14座中層A室，實用面積約324方呎，兩房間隔，望山景，放盤約兩個星期，原叫價460萬元，經議價後業主減價42萬元或約9.1%，至418萬元獲上車客承接，實用呎價約12,901元，屋苑3月累錄約17宗二手買賣，目前有約64個二手盤，叫價由420萬元起。

●荃灣綠楊新邨3月份錄得9宗租賃成交，平均實用呎租約32元，該盤E座中低層3室，實用面積451方呎，兩房間隔，月租叫價16,000元，經議價後，以15,000元租出，實用呎租33.3元，租客為家庭客，睇樓後立即洽租，業主肯減價下即承租。