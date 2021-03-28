中概股遭神秘賣家狂沽　百度在港股價200元大關危

據報，高盛於上周五美股開市前，沽出價值66億美元的百度、騰訊音樂(TME)和唯品會，之後再沽出價值39億美元的美國媒體公司ViacomCBS、Discovery、Farfetch、百度旗下愛奇藝，以及跟誰學。有消息指，摩根士丹利亦代表一個或更多股東沽貨，個別公司被沽出的股票價值超過10億美元。

上述交易導致涉及的股份股價波動且交投急增，市場正猜測神秘賣家的身份，並憂慮沽貨潮可能還未結束，特別是美國證交會(SEC)剛宣布《外國控制公司責任法》，令中概股面對退市壓力。

當中，百度上周五在美股價一度瀉14.9%，低見174.05美元，其後雖逐步收復失地，收市微升1.97%，但市後再跌1.74%，至204.97美元，折合相當於在港每股價格199.84港元左右，意味上周在港上市後股價「見熊」的百度，可能面臨進一步拋售壓力。其他涉及的股份方面，愛奇藝上周五在美收市大跌13.2%，跟誰學更暴瀉41.5%，ViacomCBS和Discovery分別重挫27.3%和27.4%，騰訊音樂亦低收1.2%。

雖然大宗交易司空見慣，有時會於場外進行價格協商，但是次大宗交易的規模，以及在正常交易時段下分批推出的做法卻是罕見。交易員對此感到訝異，更引發是否有對沖基金或家族投資辦公室「出事」，因而需要被迫沽貨的揣測。與此同時，有指是次大手沽貨事件，與曾是老虎基金創辦人羅拔遜愛將的Bill Hwang打理的對沖基金資本管理有關。Archegos重倉了Viacom、Discovery、百度、騰訊音樂等相關股票，並使用高槓桿，但3月23日Viacom宣布配股後，股價便一路暴跌。

有指該基金被一家投資銀行追收按金，因無法履行結果而被銀行將持有的股票清倉。就在Viacom股價暴跌的同時，該基金持有的中概股又迎來壞消息，以致百度、騰訊音樂、愛奇藝和唯品會紛紛開始下跌，引發連環斬倉。

儘管如此，美股上周五高收，道指收市漲453點，報33,072點，與標指齊創收市新高。美國總統拜登計劃本周公布基建投資計劃，美股本周五假期休市，但當日出爐的最新就業數據仍值得關注。

後市方面，「鱷王」達利奧警告，美股泡沫還未達到2000年和1929年水平，但可能已在半路上，故從價值角度來看，相信相比其他資產，股市回報會縮水。