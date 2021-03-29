東方日報B1：世界經濟邁半球化　中俄聯手抗西方

「全球化」大勢已去，取而代之的是走進新冷戰時代和經濟一分為二的「半球化」趨勢。

今年首季快到盡頭，世界超級大國的激烈競爭格局逐漸成形，美、歐與中、俄為首的兩大陣營壁壘分明，「全球化」大勢已去，取而代之的是走進新冷戰時代和經濟一分為二的「半球化」趨勢，投資者宜認清世界大局，在進入中美合縱連橫戰國爭霸時代更不得不設防，尤其一場「去美元化」的貨幣大戰經已展開。

中美罵戰在阿拉斯加落幕不久，中國及俄羅斯就高調結伴，更明言要聯手應對西方制裁，包括增強科技產業自主創新、積極推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系(即美元結算)。

中國外交部長王毅最新在到訪中東地區阿聯酋時說，要促進貿易投資更多使用本幣結算。情況與中俄同出一轍。

為應對美國圍堵，中俄早就在美國前總統特朗普時代加速推動「去美元化」，當中以俄羅斯走得最前，數據顯示過去5年期間，估計已動用逾400億美元(逾3,120億港元)吸納黃金，成為全球最大的官方買家，單是2019年6月至2020年6月期間，俄羅斯掃入43億美元(約335億港元)黃金，期間金價累升26%。

值得留意的是，俄國央行今年初披露數據顯示，截至去年6月底，黃金資產佔外匯儲備比例達23%，首次超過美元資產的22%。在外儲貨幣當中，歐元佔比最大，人民幣亦佔12%，顯示出該國「去美元化」的決心，同時反映人民幣地位提升。相比之下，俄羅斯於2018年外儲的美元佔比超過40%。這證明在美俄關係轉差下，俄羅斯已主動「去美元化」，以減低華府實施制裁的影響。

其實，在中俄雙邊貿易中，近年已大減美元結算，增加使用本國貨幣。單是去年首季，中俄貿易以美元結算的比例降至46%，是史上首次不足50%，遠低於2015年時的90%；相比之下，以歐元結算的比例則升至30%，而以俄羅斯貨幣盧比或人民幣結算的比例合共達24%，兩個數字均創新高紀錄，可見中俄早已大有形成「金融聯盟」的趨勢，歐元區的角色也甚為關鍵，難怪德國總理默克爾不太理會美國。

有分析認為，中俄要實現「去美元化」是必須的，因只要牽涉到美元的任何電子交易，都會通過美國的銀行界，即美國政府能凍結這些交易。就此，資產管理公司ARI Capital認為，中美「去美元化」是長期過程，需時多年才能完成。內地著名經濟學家任澤平建議對抗美元霸權，未來要適當拋售美債，減持美元資產，在全球大規模買入黃金、石油、鐵礦石等。他認為中國外債規模很低，外儲毋須達3萬億美元，降至1.5萬億美元已基本夠用。

除聯手合作外，中國正積極測試數碼人民幣，嶄新技術一旦成功流行，將顛覆整個貨幣市場。美國華爾街大行及聯儲局也早已發表報告指，人行數碼貨幣威脅美元霸權地位，因數碼貨幣可擺脫傳統國際支付系統的依賴，毋須經過國際銀行結算體系。只要數碼人民幣能在「盟邦」使用，就能顛覆整個地區的交易媒介。

中國早前與14個亞太國家合組《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，亦為加強人民幣的區域流通造就有利條件，假以時日說不定能為新貨幣即「亞幣」創造誕生的條件。

面對中俄牽頭力抗美國經濟霸權，並且積極拉攏中東地區，市場一直觀望拜登政府如何規劃爭霸重點「亞太區」戰略，包括敏感的台灣、香港、新疆問題；又會如何落實其聯盟戰略，拉攏亞太區域經濟體包括澳洲、日本、印度、南韓等加強夥伴關係，推動區域貿易一體化，制衡中國崛起。

眾所周知，美國與日、印、澳洲領導人已首度舉行的「四方安全對話」，之後美國更拉攏北大西洋公約組織(NATO)，重回與歐洲聯手處理外交議題的舞台。與此同時，拜登政府在經濟上利誘盟國，實行雙管齊下。拜登自今年1月上任之後，專注推動1.9萬億美元刺激經濟方案，表面上是「安內」的戰術部署，同時也為「攘外」籌備彈藥，實行與中國打一場「經濟戰」。其目標除了由美國、英國、加拿大、澳洲及新西蘭組成的情報聯盟「五眼聯盟」外，還有印度、日本、台灣，務求在印太地區締結新的經濟供應鏈，或為「包抄」中國鋪路。

環球貿易信用保險服務商裕利安宜發報告估計，美國今次推出的1.9萬億美元經濟刺激方案，料提振本土內需，並為今、明兩年祭出3,600億美元(約2.8萬億港元)的貨品及服務額外出口收益。

要注意的是，西歐及亞洲(除中國以外)將為兩大受惠者，規模分別高達970億美元(約7,566億港元)及750億美元(約5,850億港元)。相對地，中國只有600億美元(約4,680億港元)，更何況中國紡織業雖然原本為受惠行業之列，但新疆棉事件連日發酵過後，外資品牌的海外訂單隨時大受衝擊。

簡而言之，拜登的大規模救市計劃絕對不是惠及中國。再者，他緊接下來還會推動3萬億美元的基建計劃，即是提早向「盟友」預告將會「更大粒糖在其後」！

誠然，一直呵護金融市場的美國聯儲局在上述1.9萬億美元紓困方案獲國會通過後，踏入3月就有默契地配合，對美國國債孳息率上揚，尤其是反映整體融資成本的10年期債息升穿1.5厘的關鍵水平後，全程翹手不作為，任由股市及債市波動，通脹預期升溫的溢出效應已使部分新興市場崩潰，包括一向不太親美的巴西及土耳其焗加息，即美國變相以經濟手段壓抑中國的潛在合作夥伴。

事實上，美國要拉攏亞太區形成包圍鏈，必須靠經濟甜頭。如印度最近對中國企業的態度似有軟化迹象，市傳在即將修訂的印度電訊許可規範中，或會納中企為「信任」名單。雖然去年中印出現邊境衝突，但無礙兩國生意往來，去年中國再次成為印度最大的貿易夥伴國，貿易總額達770億美元，而同期美印的貿易總額為759億美元，僅居次席。

同樣地，南韓在經貿上要依賴中國。至於日本也受經濟低迷之困，而中國是日企的重大市場，故就新疆問題上顯然有顧忌。以日本的工具機械訂單為例，2月訂單量按年大增37%至1,055億日圓，主要就是靠出口至中國；月內對中國的工具機械出口訂單額按年增加4.1倍，更創34個月以來最高水平。

【華布局大宗商品打造「貿易武器」】

面對美國科技與金融圍堵，中國實行在大宗商品貿易布局還擊。事緣中國是全球原油和鐵礦石等主要大宗商品的主要買家，近年正致力推動關鍵自然資源供應多元化，增強「貿易武器化」。當中手法包括購買海外資源公司股權，利用其龐大本土市場作外交角力籌碼。

風險顧問公司Verisk Maplecroft指出，中國為分散關鍵原物料供應風險，持續收購海外公司，作為日後和地緣政治對手抗衡的貿易武器。中國雖是大宗商品消費大國，但龐大內需得依賴進口，為分散風險，入股或收購海外原物料企業是一個途徑，此舉能提高國企手中的自然資源佔整體進口比率。

如中國在澳洲、巴布亞新畿內亞、新西蘭、斐濟等國家擁有的基本金屬和黃金公司，由2000年的零家，增加至去年的59家。透過多元布局分散大宗商品來源，中國將更有利於打造貿易武器，並以自己廣大的市場作為外交優勢力量之一，讓現有和新進的夥伴國更依賴中國經濟，使這些國家重塑多邊主義，形成一個更以中國為中心的經濟秩序。

另中國正加強與全球第二大鐵礦石供應國巴西，及石油大國伊朗等國家的經貿關係，尋求供應替代商，確保資源供應穩定。此外，近半年中國對澳洲煤炭等許多商品施加關稅或禁令，向澳洲施加壓力，也是中國透過增強貿易武器化的能力，對抗地緣政治對手的例子。

【第三次世界大戰或由「黑客」發動】

上世紀冷戰雖以軍事實力定輸贏，但現今世代單單從蘇彝士運河事件，可見經濟脆弱可以是不堪一擊，毋須動用真實武器。一場世紀疫情，令全球經濟加快數碼化，互聯網與數碼、智能科技應用，滲透人類生活。因此，有專家預計，下一次世界大戰並非始於大國的核武競賽，而是始於一場「黑客」攻擊，透過電力和互聯網中斷，讓輸電網絡、數據傳輸、農業、訊息流、運輸系統，以及食品供應鏈陷入癱瘓。英國國防參謀長Nick Carter更警告，中方陣營發動的黑客攻擊，或引爆一發不可收拾的惡果。

美國資深經濟專家Tim Culpan指，在最近的網絡攻擊事件中，具中國背景的「黑客」利用伺服器漏洞，在世界引起廣泛關注，尤其是中小型企業深受其害。今年初，美國指摘俄羅斯對軟件供應商SolarWinds Inc.進行大規模攻擊，似乎針對政府客戶。據外媒報道，拜登政府高度重視事件，而市場亦關注美方會否作出報復行動。

加拿大政府於去年底點名批評俄羅斯有關參與方，在前年曾刺探美國與加拿大電力設施的網絡，這些獲中國、俄羅斯、伊朗等政府支持的計劃，形成重大網絡犯罪威脅，更可能試圖擾亂電力供應，是精密複雜的戰略威脅。鑑於去年疫情期間，人們都依賴數碼服務，令「黑客」的威脅變得更嚴重。

英國國防部長Ben Wallace亦指，攻擊者每天都使用網絡工具等發動攻擊，試圖掀起鬥爭；有網絡安全專家認為，中方陣營的「黑客」在過去20年來不斷鎖定西方國家的組織及機構，是一場長期的「知識產權戰爭」。

事實上，中美的鬥爭不但在貨幣金融、自然資源貿易，更在於科技與網絡安全。

為此，美國不會放鬆對中國科企華為的圍堵，更勢要打垮中國5G制式全球化布局，結果全球科技恐撕裂為兩大不同的制式，半球化經濟應運而生。

【歐盟態度曖昧趁機「抽水」】

歐盟作為全球3大經濟體之一，若全部成員國經濟總量合計，是僅次美國的「二哥」，故此，中美兩國皆高度重視歐盟的取態。事實上，早前中國與歐盟簽訂了《中歐投資協定》，予市場感到歐盟基於經貿利益，將會傾向與中國保持溝通。然而，隨着近期中俄兩國愈走愈近，情況正在醞釀變化，美歐已經同意重啟對話機制，以應對中俄議題。

歐美長年因飛機補貼引起爭端，為了釋出善意，今年3月初雙方同意就此實施的價值數十億美元進口關稅暫停4個月，並且致力透過世界貿易組織解決這個長達16年的爭端。更令歐中關係惡化的是，歐盟加入制裁新疆官員之列，隨即招來中國報復。為此，歐洲議會臨時取消了歐中投資協定的審議會。更有歐盟貿易官員預告，若然這場爭議升溫，恐怕危及該投資協定。

明顯地，無論是面對亞太諸國，抑或歐美國家，今時今日的中國能夠以本身的龐大市場和商機，來作為爭取世界經濟話語權的籌碼，加上新冠肺炎疫情對各大經濟體帶來不同程度的打擊，在考慮與中美之間的關係上，更多要着墨經貿利益。

美國作為世界霸主，面對中國崛起，一則須設法「安內」，二則必須借助盟友力量增強反制中國的能力。可以預見的是，目前態度仍較曖昧的歐盟將趁機「抽水」救經濟。

【澳洲勢成「資金大挪移」贏家】

以中美為首的陣營對壘逐漸成形，全球不少企業及富豪都要設法變陣應對這場世紀戰局，包括逐步減少投資，甚至撤離地緣政治風險驟增的香港和台灣市場。區內走資及移民風潮勢泊入新海岸，未來10年這場資金大挪移的贏家也呼之欲出。

事實上，澳洲即使陷入中美角力漩渦，並早已為美國領導的國際情報分享團體「五眼聯盟」成員國之一，但憑着與港台兩地時差不大、本土天然資源優厚、教育制度佳，以及藍領職位空缺較多之優勢，加上在美元大弱勢下，作為非美元主流貨幣的澳元，升值前景看俏，在吸納這些「逃亡」資金與人才方面，自然屬絕佳首選。澳洲上季經濟按季增長3.1%，連同去年第三季的3.4%，為逾60年以來首次連續兩季經濟增長3%以上，足見韌力不凡。

上古亞洲財富策劃及管理總監梁彥穎早年分別在澳洲和英國讀書及生活，坦言喜歡澳洲有較多陽光充沛的日子，勝過英國長時間天色陰暗沉鬱。再者，澳洲居住環境闊落舒適，生活質素佳，加上郊區面積廣，閒時可與友人們行山、野餐、河邊捉蟹等，悠然自得。

他續指，澳洲天然資源豐富，自給自足，經濟有其獨特之處，每逢澳元匯價回落至低位，都是吸納時機。他又預料，澳洲樓價長遠向上，因當地政府不斷鼓勵有實力的新移民遷入，支持樓市需求。過往早已不乏中港台韓等人士移民澳洲，建立多個華人社區，在澳洲開枝散葉。

值得留意的是，投資者購買澳洲物業首要留意地區，如用作收租，要揀選接近市中心或大學區的物業。同時，租金收入亦需繳稅，若投資者不居於澳洲，更要找中介公司幫忙管理租務事宜。當物業出租滿5年後，一般要作較大型的翻新維修，因此，澳洲樓投資回報高企，主要受惠樓價或澳元雙雙升值。

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