俄鋁旗下擬分析採礦業務莫斯科上市
2021年03月29日 07:14
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俄鋁(00486)公布，公司及Norilsk Nickel其他主要股東，即Whiteleave及Crispian Investments，已同意召開Norilsk Nickel董事會會議，以考慮自Norilsk Nickel分拆GRKB；及支持Norilsk Nickel董事會及股東大會所作就完成分拆而言屬必須的任何決定。
俄鋁目前透過其全資附屬Aktivium持有Norilsk Nickel約27.8%股份，而Norilsk Nickel目前間接持有GRKB約50.01%股份。
GRKB主要從事提取及濃縮金、銅及鐵礦石。
完成建議分拆後，預期Norilsk Nickel所有股東均可收取GRKB控股公司將於莫斯科證券交易所上市的股份。
倘落實分拆，預期Aktivium將於分拆完成後持有分拆公司已發行股本約14%。目前預計Aktivium將會在分拆後向Whiteleave的聯屬公司Holding Company Interros(買方)出售目標股份，代價約為5.7億美元。預期公司於Norilsk Nickel的股權不受分拆影響。