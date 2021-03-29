俄鋁旗下擬分析採礦業務莫斯科上市

俄鋁目前透過其全資附屬Aktivium持有Norilsk Nickel約27.8%股份，而Norilsk Nickel目前間接持有GRKB約50.01%股份。

GRKB主要從事提取及濃縮金、銅及鐵礦石。

完成建議分拆後，預期Norilsk Nickel所有股東均可收取GRKB控股公司將於莫斯科證券交易所上市的股份。

倘落實分拆，預期Aktivium將於分拆完成後持有分拆公司已發行股本約14%。目前預計Aktivium將會在分拆後向Whiteleave的聯屬公司Holding Company Interros(買方)出售目標股份，代價約為5.7億美元。預期公司於Norilsk Nickel的股權不受分拆影響。