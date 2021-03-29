PERSTA延遲發布去年經審核年度業績

由於公司在2021年3月26日之前無法委任立信德豪為其核數師，因此2020年年度業績的審計工作尚未完成。而國際旅行禁令導致新客戶入職流程延長，立信德豪的任命受到新冠肺炎大流行的影響。由於2020年12月至2021年2月期間阿爾伯塔省卡爾加裏市的封鎖限制了公司進入其總部及及時收集必要文件的能力，該流程被進一步延遲。

因此，公司無法根據與立信德豪商定的截至2020年12月31日止年度的財務報表發布2020年年度業績。

公司截至2020年12月31日止年度的未經審核年度業績將於2021年3月31日刊發，該等業績已獲公司審計及風險委員會審核。2020年未經審計年度業績將基於尚未與立信德豪達成一致的財務業績。

根據適用的加拿大證券法，鑑於無法滿足加拿大年度申報截止日期的要求，公司已向阿爾伯塔省證券委員會申請管理層停止交易令(MCTO)，對公司所有董事和高級職員實施，禁止他們買賣公司的證券。

目前，公司並無進入任何破產程序。