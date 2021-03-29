北控清潔能源：中電電機擬資產置換及購買北清智慧餘下股權

據此，天津富清與中電電機擬進行重大資產置換交易，當中中電電機將以全部或部分資產及負債與天津富清持有的北清智慧股權的等值部分進行置換。

天津富清及北清智慧餘下股東各自擬出售而中電電機擬購買餘下北清智慧股權，代價將透過由中電電機按發行價每股中電電機股份10.98元人民幣(下同)向天津富清及北清智慧餘下股東分別發行代價股份支付。

於該資產置換及餘下北清智慧出售事項完成後，中電電機將直接持有北清智慧100%股權。北清智慧主要於中國從事投資及開發光伏發電業務及風力發電業務。

此外，現有中電電機股東擬按每股中電電機股份12.19元向天津富清轉讓部分中電電機股份。作為中電電機股份轉讓的代價，天津富清擬促使中電電機直接向指定受讓人轉讓各除外附屬公司股權的等值部分。

於框架協議日期，中電電機資產及等值北清智慧股權以及餘下北清智慧股權的審計及估值工作尚未完成，故上述資產的代價尚未釐定，且有待進一步磋商。

於北清智慧重組完成後，中電電機擬透過配售新股份向不超過35名特定投資者集資，配售股份數目不得超過中電電機之已發行股份總數(經發行代價股份擴大後及配售股份發行前)的30%，而建議配售項下之集資金額不得超過北清智慧股權於今年3月31日之估值的100%。