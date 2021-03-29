施羅德：土耳其市場動盪會蔓延開去嗎？

隨着土耳其央行行長人事變動引發當地市場動盪，投資者對於其他新興市場央行的未來動向愈來愈關注。美國正牽引着通脹逐步升溫，並讓實際債券孳息率普遍向上發展，因而讓新興市場的寬鬆貨幣政策備受關注。

在土耳其，阿格巴爾(Naci Agbal)因作出加息決定而被解除央行行長的職務，而當地金融市場亦在其遭到罷免後嚴重受壓，等待着新任行長卡夫哲奧盧(Sahap Kavcioglu)的則是穩定大局的艱巨任務。然而，鑑於土耳其的情況較為特殊，加上其餘大部分新興市場的對外融資狀況相對穩健，我們認為市場對危機擴散的憂慮似乎言過其實。

施羅德投資管理新興市場債券策略環球主管James Barrineau指出，在土耳其當局作出罷免決定之前，阿格巴爾已在務實地建立他在市場上的信譽。從我們的持倉數據可見，投資者在阿格巴爾獲賦予自主權後便已大幅增持土耳其里拉，意味着該貨幣有可能會在未來一段時間持續下跌。此外，當地利率亦錄得顯著升幅。若土耳其央行好不容易才建立起來的信譽功虧一簣，無疑將推高利率，並讓貨幣轉弱和通脹進一步升溫。即使發生的機會不大，但我們仍然不會排除當局以資本管制避免外匯儲備外流的可能性。

施羅德投資管理環球新興市場股票策略師Nicholas Field則表示，在2018年發生土耳其貨幣危機期間，我們曾提出「為了控制危機，土耳其需要讓潛在的海外融資來源重拾信心。為此，當局很可能需要採取綜合措施，包括大幅加息、強化銀行體系和財務紀律等」的論點。從去年秋季的情況可見，土耳其似乎已作出部分行動，包括委任阿格巴爾為央行行長和重新實施傳統貨幣政策，最終以3月15日當周宣布加息200點子作結。作為阿格巴爾繼任人的卡夫哲奧盧似乎將採取非傳統貨幣政策立場，讓未來的政策走向變得撲朔迷離。由於他能否在未來數月建立起管理土耳其龐大融資需求所需的市場信心仍屬疑問，因此，土耳其里拉面臨的壓力將如何得到紓緩亦難以預計。

3月22日，土耳其發生的事件帶來了漣漪效應，並伸延至其他新興市場，像巴西雷亞爾、墨西哥比索和南非蘭特這樣的高貝他(beta)貨幣亦因此受壓。然而，有關風險蔓延的論調似乎有點言過其實。

首先，阿格巴爾被罷免是土耳其的特定風險，這類事件在其他新興市場重演的機會不大。與此同時，其他新興市場普遍擁有較好的對外融資基礎狀況。我們今年初曾指出土耳其和哥倫比亞是對外融資狀況較差的兩個經濟體系。但整體而言，其他新興市場的融資狀況較為穩定，而且不會像土耳其那樣面臨外幣流動性的問題。大部分新興市場的短期對外債務總額佔外匯儲備的比例不足一半。這將有助抵禦任何外部風險的衝擊。然而，上述種種均意味着投資者需要作出主動管理，方可辨別各個新興市場的高下。

施羅德投資管理資深新興市場經濟師 David Rees