道指期貨回軟　紐油企60美元關

●美匯指數報92.75；港匯反覆見7.7692；離岸人民幣(CNH)企6.5421；美元兌日圓處109.77；歐元跌至1.1789；英鎊高見1.3805。金價企每安士1,731美元水平。布油跌至64.33美元；紐油報60.73美元。比特幣企5.5萬美元水平。道指期貨偏軟。

●美國前財長薩默斯再次警告通脹風險。

●美國2月核心PCE物價指數增長1.4%，在數據顯示出溫和的價格壓力之後，人們對通貨膨脹率上升的擔憂有所緩解。

●密歇根大學一項調查顯示，3月份美國消費者信心指數的終值為84.9，高於2月份的76.8。

●港股ADR指數上周五收報28,580點，升244點或0.85%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,253點，跌37點，低水83點，成交22,828張。

●紐約5月期油上周五收報每桶60.97美元，升2.41美元或4.1%，全周計則累跌約0.8%。布蘭特5月期油收報每桶64.57美元，升2.62美元或4.23%，全周計累升0.06%。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,732.3美元，升0.4%。

●社交媒體巨擘Facebook表示，如果新冠肺炎疫情開始改善，計劃在5月10日重開其位於美國加州門洛帕克(Menlo Park)的總部，但會維持10%的辦公人數。

●中國首2月規模以上工業企業利潤按年增1.79倍。