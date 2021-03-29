潘梓生：美債息趨穩有利金價

市場近期焦點開始移離美國債息，因債息近期升勢已趨放緩。值得留意的是，原本市場認為聯儲局若不延長補充槓桿率(SLR)，將令銀行出現美債拋售潮，並令美債息繼續急升。因此，市場對聯儲局如期結束SLR感到意外，也一度令美債再遭拋售，10年期美債孳息率曾高見1.75厘。不過，美債息於當天已見近期的高位，及後可見債息不升反跌，似乎代表近期債息升勢可能已經完結。

金價去年8月於2,075美元見頂，而當日亦是美債息見底之時，市場利率上升，令持有金價成本上漲。因此，近期可見債息與金價往往呈現負相關性，債息急升，也令金價大幅下挫。

金價另外一個指標是市場對通脹的預期，雖然近日通脹預期繼續緩慢上升，但因債息升勢甚急，因此遠遠抵銷了通脹預期對金價的支持作用。

由於債息近期升勢已明顯趨緩，加上SLR的「利淡」無法令美債遭受更多的拋售，將有助債息回落，繼而推升金價。早前金價下試1,680美元已見支持，近兩周持續企穩於1,720美元之上，並持續於1,720至1,740美元之間整固。若金價後市能夠成功突破1,740美元，將突破至1月至今的下降軌，並可確認1,680美元已成功築底，後市上方的阻力將於1,800美元。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生