陳政深：恒指未跌穿「頭肩頂」毋須太悲

港股上周走勢反覆，雖然100天線失而復得，但從技術及資金指標上審視，大市仍未言穩。從港元匯價可見，近日資金持續流出，整體大市的上升動力基礎愈趨薄弱，如果從整個3月份的資金流向審視，港匯已升至去年3月以來的最弱之處，假如此趨勢持續，港股仍會易跌難升。

技術上審視，100天線既穿，即使重上亦未可言穩，必須連續3日收於其上方才可視作支持；然而，恒指已形成頭肩頂，形態上，只要指數企穩28,200至28,400點的頸線區，後市仍未致太過悲觀，只是目前仍有待確認。

至於中長線的形勢卻較為複雜，美國聯同英國、加拿大及歐盟就人權問題，對中國官員實施制裁，中國亦隨即作出反制，而中國近日亦見其不斷強調與北韓及俄羅斯的關係，可以預見，中國與西方國家之間的嫌隙將愈來愈大，既有分歧難以化解，為投資市場增加變數。

公司主要受惠硬件收入增長逾五成，至10.8億美元；此外，其針對年輕市場的支付服務，收入亦按年增長66.8%，至1.3億美元。與此同時，公司金融科技業務總支付交易規模，按年增長104.4%，至43億美元，亦顯示其未來具一定潛在催化劑。

公司目前並無負債，手頭現金達6.2億美元，財務相對穩健，從長線部署的角度看，雷蛇本業硬件業務已愈做愈好，假如未來新業務，即支付及金融科技有進一步發展，應可擔當股價的催化劑，以3.88元的招股價為參考，現價極具值博率。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深（作者為註冊持牌人士）