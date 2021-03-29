財政部：首兩個月國企利潤總額按年增1.5倍

中國財政部公布，1至2月中國國有及國有控股企業主要經濟指標按年增速較高，扣除2020年低基數因素，仍保持較好增長態勢。

期內，國有企業營業總收入101,929.2億元人民幣(下同)，按年增長33.7%，扣除低基數因素後，增長率為8.2%。其中中央企業59,987.3億元，按年增長25.5%，扣除低基數因素後增長率為7.4%；地方國有企業41,941.9億元，按年增長47.5%，扣除低基數因素後增長率為9.5%。

國有企業利潤總額5,489.4億元，按年增長1.5倍，扣除低基數因素後，增長率為10.2%。其中中央企業4,077億元，按年增長96.9%，扣除低基數因素後，增長率為10.7%；地方國有企業1,412.4億元，按年增長9.6倍，扣除低基數因素後，增長率為8.8%。

國有企業應交稅費9,273.5億元，按年增長24.0%，其中中央企業6,959億元，按年增長22.6%，地方國有企業2,314.5億元，按年增長28.5%。

2月底國有企業資產負債率64.3%，較去年同期持平，中央企業67%，按年減少0.4個百分點，地方國有企業62.5%，按年上升0.4個百分點。