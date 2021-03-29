李偉傑：賽生藥業績佳　新産品成股價催化劑

賽生藥業在戰略上專注於中國一些最大且發展迅速的存在重大未滿足醫療需求的治療領域，主要包括腫瘤及重症感染。集團自有產品日達仙收入持續高成長，收入由2019年的1,349.3百萬元增加至2020年的1,568.2百萬元，增長16.2%。國藥集團於過去約十年是公司在中國的日達仙獨家進口商及分銷商，而公司亦繼續擴「Go- To-Patient」模式以銷售日達仙。截至2020年12月31日止年度，通過「Go-To-Patient」模式的銷量佔同期日達仙總銷量的55%以上。同時，日達仙加快國際市場的布局，並獲得多個司法管轄區的批准，包括中國以及南韓、泰國、阿根廷、意大利、柬埔寨、新加坡及印尼等國家。

此外，賽生藥業擁有中國內地永久商業化權利的擇泰和安其思，以及其他六款為合作夥伴製藥公司(例如輝瑞及百特)分銷和推廣的抗腫瘤產品。擇泰適用於治療多發性骨髓瘤患者及已發生骨轉移的實體瘤患者，以及惡性高鈣血症。自2020年12月開始以進口商及分銷商身份於中國若干省份分銷擇泰，並因此開始產生銷售擇泰的收入。安其思適用於在治療接受經皮冠狀動脈介入治療的患者(包括肝素誘導的血小板减少症伴血栓形成綜合征患者)時作爲抗凝藥使用，已獲得永久性中國內地商業化權利、知識產權許可，預計於2021年第二季度進入目標醫院，上市確定性高。

賽生藥業積極擴張在研產品，擁有多款高壁壘在研產品。截至2021年2月，公司的產品管線由8種在研候選藥物组成，包括一種已獲批即將上市藥品(即諾彌可)，四種後期階段候選藥物(即Vibativ、RRx-001、Naxitamab及Omburtamab)及三種早期階段候選藥物(即PEN-866、PT-112及ABTL-0812)。在研產品有其稀缺性，有望成爲未來重磅藥物，盈利前景充滿空間。

公司擁有強大的商業化能力，截至2020年12月31日，銷售及營銷團隊已發展壯大，擁有超過650名僱員，系統地部署以覆蓋中國2,000多家醫院及掌握最新市場動態。良好的市場執行力，利好擇泰和安其思產品今年進入商業化，爲公司帶來充足的現金流，成為股價催化劑。看好的投資者可在16.6元至17元收集，向上阻力位為20元，但假若跌穿15元需要先行止蝕。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)