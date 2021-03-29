周樂樂：A股將震盪回升　關注成長性強的行業龍頭

過去一周，滬深兩市主要指數全線上漲。其中，創業板漲2.77%、上證指數和深圳成指分別漲0.40%和1.2%，顯示市場情緒在逐漸修復。申萬一級行業中，17個行業上漲11個行業下跌，表現最強的前三行業是計算機、醫藥生物和紡織服裝，最弱前三行業是化工、有色金屬和鋼鐵。數據上看，市場風格由周期股修復轉向成長股反彈，背後因素是中美會談無利好、美國與歐盟等無中生有制裁中國個別官員與企業、歐洲疫情再度緊張等，令市場憂慮經濟復甦，壓制周期股炒作氣氛。同時，成長股因行業景氣度高、業績持續改善等因素，獲得資金回流支持。

市場消息來看，近期中美戰略對話在具體議題上雖然沒有達成共識，雙方在一些問題上仍存在重要分歧，但有助於雙方增進相互了解。對比特朗普時期混亂的對華政策，拜登政府對華的政策相對清晰，且明確不會選擇與中國對抗，會選擇在國際規則下與中國競爭，目的是為維護美國全球地位。筆者認為中美關係實際上出現了好轉，雙方都在往國際規則上探討合作，而不是打壓。

同時，歐盟、美國、加拿大、澳大利亞等國家因莫須有的問題而宣布制裁中國個別官員與企業，歐盟議會決定取消《中歐全面投資協定》，加劇市場對國際商業環境的惡化的憂慮。筆者預計，歐美聯合制裁中國的計劃不會擴大惡化，因為歐美的經濟仍相對疲軟，疫情仍在反覆，貿然發動影響全球政治與經濟的制裁行動，歐美這些民主國家的領導人難以承擔其後果。更重要的是，中國完備工業體系、龐大的市場規模、經濟強韌性、政府優秀的治理能力等這些底氣十足的條件，是目前的歐美難以相比的。

另外，中美貨幣政策漸趨於明朗，美聯儲最新的議息會議表示繼續維持低利率至2023年，且表示看淡通脹與美債收益率，利於國際市場企穩回升。而中國方面，中國央行表示引導整體利率向下，國內最新的工業增加值、社會消費品總額、固定資產投資增速良好並超預期，社融數據與M2增速強勁也顯示國內經濟融資需求旺盛，對國內股市起到支撐作用。

總的來說，雖然短期的利淡干擾消息偏多，但貨幣政策寬鬆、經濟繼續恢復、成長行業成長空間打開、企業盈利回升等，這些推動股票市場中長期上漲的核心因素仍在變好。預計A股短期調整將結束，震盪回升的概率較大。策略上，把握好中長期成長性強的行業龍頭，如：新能源、新能源汽車、文化娛樂、科技等核心企業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂