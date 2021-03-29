傳上周美國中概股急瀉　涉南韓基金遭斬倉

外媒引述消息指，上周五(26日)部分美國媒體股及中國互聯網美國預託證券遭大規模沽售，涉及南韓Archegos Capital Management遭斬倉。Archegos資本由老虎基金管理前證券分析師Bill Hwang創辦，有指是因為該基金槓桿過高，股市波動下被追孖展，最終導致斬倉。

據講，Archegos出售了價值超過200億美元的股票，當日摩根士丹利交易了約130億美元的股票，涉及Farfetch Ltd.、Discovery Inc.、百度和跟誰學；高盛在美國市場開盤前賣掉了價值66億美元的百度、騰訊音樂和唯品會股票，之後又沽了39億美元的ViacomCBS Inc.、Discovery Inc.、Farfetch Ltd.、愛奇藝和跟誰學股票。

報道又指，Hwang在1990年代初期曾是現代證券公司的機構股票推銷員，後來加入老虎基金，之後自成老虎亞洲管理公司，部分資金就來自前老虎基金創辦人旗下種子資金。2012年12月，Hwang承認非法使用內幕消息買賣中國的銀行股，同意以逾6,000萬美元和解對他的刑事和民事指控。